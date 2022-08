Samsung ne prévoit pas de grands changements de design sur le Galaxy S23

Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers le nouvel iPhone qui devrait être annoncé au début du mois de septembre, Samsung travaille également sans relâche pour terminer le développement de son prochain modèle. La gamme Galaxy S23 devrait être lancée en janvier ou février, et les ventes devraient démarrer peu après l’événement.

Il va sans dire que beaucoup de gens s’attendent à ce que la société sud-coréenne offre des mises à niveau massives sur tous les fronts, non seulement les composants sous le capot, mais aussi le design. Mais selon le célèbre informateur de Samsung, Ice Universe, il y a peu de raisons de s’enthousiasmer pour le Galaxy S23 en termes de design. En effet, le S23 et le S23+ seront presque identiques à leurs frères et sœurs Galaxy S22, car Samsung ne semble pas prévoir d’améliorations cosmétiques.

En outre, le nouveau modèle utilisera également le même écran, les mêmes caméras et les mêmes batteries, donc en fin de compte, la seule mise à niveau qui sera notable sur le Galaxy S23 est susceptible d’être le nouveau processeur que Samsung prévoit d’utiliser.

—Ice universe (@UniverseIce) August 28, 2022