OPPO introduit sa gamme de milieu de gamme Reno 8 à partir de 449,90 euros

OPPO lance sa série Reno 8 — précédemment annoncée pour la Chine et l’Inde — en Europe et au Royaume-Uni. Le Reno 8 Pro se situe au sommet de la gamme avec des caractéristiques quasi phares et un prix de 799,90 euros.

Les deux smartphones présentent des designs exceptionnels pour des appareils de milieu de gamme, avec des bords plats et un facteur de forme mince. En disant cela, le Reno 8 Pro a une coque arrière en verre tandis que l’appareil standard a une coque arrière en plastique.

L’une de ses principales caractéristiques est l’inclusion du processeur neuronal (ou NPU) Marisilicon X de OPPO, qui, selon la société, permet une meilleure capture vidéo haute résolution en cas de très faible luminosité. Le Reno 8 vient ensuite, avec un écran plus petit (599,90 euros) et un processeur différent, et le Reno 8 Light est le modèle le plus basique (449,90 euros) avec un indice IP inférieur et une charge rapide réduite.

Le Reno 8 Pro se classe juste en dessous de la série phare Find X5 de OPPO, qui comprend également le processeur X de Marisilicon. OPPO affirme que le NPU permet la capture de vidéos 4K dans des situations de très faible luminosité qui ne seraient généralement pas assez lumineuses pour permettre l’enregistrement à cette résolution. Il permet également de réaliser de meilleures vidéos en mode portrait dans des conditions de faible luminosité, où le traitement de la profondeur et de la réduction du bruit doit se faire en temps réel.

Le OPPO 8 Pro dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un support de charge rapide de 80 W (mais pas de recharge sans fil) et un indice IP54 pour une résistance modérée à la poussière et aux éclaboussures. Il utilise un chipset Dimensity 8100 de MediaTek avec 8 Go de RAM et comprend 256 Go de stockage.

Reno 8, un smartphone alléchant

Le Reno 8 se trouve juste en dessous avec un écran de 6,43 pouces, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un processeur Dimensity 1300 de MediaTek. Il ne dispose pas du NPU de Marisilicon, mais offre la plupart des mêmes caractéristiques que le 8 Pro, notamment une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels. Parmi les autres caractéristiques partagées, citons le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, la norme IP54 et Color OS 12.1 au sommet d’Android 12.

Le Reno 8 Lite offre un chipset Snapdragon 695, une charge filaire plus lente de 30 W, et un classement IPX4 pour la résistance aux éclaboussures (mais pas à la poussière). Il apporte également un écran OLED de 6,43 pouces d’une résolution full HD+ à 60 Hz, un système de triple caméra arrière de 64 + 8 + 2 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels, et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge filaire de 33 W. Bizarrement, le Reno 8 Lite est également livré avec Color OS 12 au-dessus d’Android 11 plutôt qu’Android 12.