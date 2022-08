Les MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max sont en cours de développement

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochaines gammes de produits MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’Apple avec les puces M2 Pro et M2 Max sont « bien avancées dans le développement et les tests », et il reste possible que les ordinateurs portables soient dévoilés plus tard cette année.

Des rapports antérieurs suggéraient que le MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max serait disponible entre l’automne 2022 et le printemps 2023.

Selon Gurman, dans sa lettre d’information « Power On », Apple prévoit de lancer les nouvelles variantes du MacBook Pro « dès cet automne ». Toutefois, comme il est de coutume, Gurman a noté qu’il est possible que la date de sortie soit retardée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement ou d’autres circonstances.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la fabrication en série des ordinateurs portables débutera au quatrième trimestre de cette année.

Les puces M2 Pro et M2 Max, comme la puce M2 standard, auraient probablement davantage de RAM et de cœurs de GPU que leurs homologues M1. Les processeurs seraient tout de même plus performants que les puces M1 Pro et M1 Max que l’on trouve dans les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces actuellement sur le marché, car Apple devrait passer du traditionnel processus de 5 nm de TSMC « N5 » à son processus 5 nm plus sophistiqué connu sous le nom de « N5P ». Les processeurs M2 Pro et M2 Max, dont certaines publications affirmaient qu’ils seraient les premiers processeurs en 3 nm d’Apple, semblent de plus en plus susceptibles de rester en 5 nm.

Pas de changements drastiques

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces, en revanche, n’ont pas fait l’objet de rumeurs de design significatives, ce qui n’est pas inattendu étant donné que les ordinateurs portables ont fait leurs débuts en octobre 2021 avec un tout nouveau look.

Dans le cadre de ce relooking, les ports MagSafe et HDMI ont été restaurés dans le cadre de l’écran, et une encoche a été ajoutée à l’écran pour loger une meilleure caméra 1080p et des bords plus fins. Selon les rumeurs, cette année pourrait voir la sortie d’un nouveau Mac mini avec un processeur M2 Pro et une tour Mac Pro redessinée avec des processeurs M2 Ultra ou « M2 Extreme ».