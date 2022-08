Apple annonce un événement « Far out » le 7 septembre pour le lancement de l’iPhone 14

Et c’est parti ! Le moment que nous attendions tous est enfin (presque) arrivé. Si vous êtes un fan inconditionnel d’Apple ou si vous vous intéressez simplement à l’industrie des technologies mobiles dans son ensemble, il est temps de libérer votre agenda. Apple a annoncé son prochain événement « Far Out », qui est prévu pour le 7 septembre. Cet événement, comme on pouvait s’y attendre, sera l’occasion du lancement de la très attendue série d’iPhone 14.

Apple, par le biais d’une page dédiée aux événements et d’invitations aux médias, a révélé que son prochain événement aura lieu le 7 septembre à 19 heures, heure de Paris. L’événement aura lieu au Steve Jobs Theater et sera organisé en personne pour certains médias. Il sera également diffusé en ligne, sur Apple.com, l’application Apple TV et même sa chaîne YouTube. Pour rappel, la WWDC 2022 était également un événement en personne pour quelques journalistes.

La série iPhone 14 devrait comprendre quatre modèles, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cette année, nous devrions assister à des changements majeurs pour la gamme d’iPhone 2022.

Le premier changement est l’introduction du nouvel iPhone 14 Max, qui remplacera la version mini et devrait être le premier iPhone non Pro avec un écran de 6,7 pouces. Le deuxième changement devrait être l’écran « poinçon et pilule » pour les modèles iPhone 14 Pro, ainsi que la prise en charge de la fonction Always-on Display (AOD). On peut également s’attendre à ce que les modèles Pro soient équipés d’une caméra de 48 mégapixels, une première pour Apple.

Alors que l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max sont susceptibles d’être équipés de la puce A16 Bionic, l’iPhone 14 et le 14 Max pourraient s’en tenir à la puce A15 Bionic de l’année dernière dans le cadre d’une nouvelle stratégie d’Apple, principalement pour promouvoir ses modèles Pro coûteux. Bien que cela puisse ne pas être apprécié par beaucoup. Un récent rapport a également révélé que l’iPhone Pro Max pourrait être très demandé, mais que l’iPhone 14 Max pourrait également rattraper son retard.

La caméra, la batterie et d’autres améliorations sont également attendues.

De nouvelles smartwatches dont un modèle Pro

En outre, l’Apple Watch Series 8 pourrait être présentée en parallèle. Il pourrait y avoir trois smartwatches Apple : l’Apple Watch Series 8 standard, l’Apple Watch Pro et l’Apple Watch SE 2. La toute nouvelle Apple Watch 8 Pro, qui devrait avoir un châssis plus grand, un design actualisé et une construction plus robuste, serait également dotée d’une nouvelle fonction permettant de mesurer la température corporelle du porteur et de l’alerter en cas de fièvre ou de hausse de température.

Pour obtenir tous les détails concrets sur ce qu’Apple annoncera le 7 septembre, il est préférable d’attendre jusque-là. Le nouvel iPad de 10e génération, les AirPods Pro de 2e génération et le Mac Pro M2 ne sont attendus qu’en octobre.