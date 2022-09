Chrome vient d’ajouter un nouveau moyen de protéger vos mots de passe

Cet indicateur fonctionne également pour le remplissage automatique de coordonnées sensibles et de détails de cartes de crédit. Par exemple, lorsque vous effectuez un achat en ligne, vous pouvez être invité à déverrouiller le remplissage automatique avec votre empreinte digitale et, une fois authentifié, Chrome saisira vos coordonnées. Cela inclut les informations relatives à votre carte de crédit, même si vous devrez toujours saisir manuellement votre code de sécurité à trois chiffres.

À l’heure actuelle, lorsque vous souhaitez afficher un mot de passe enregistré dans Chrome, ou remplir automatiquement votre mot de passe dans un formulaire Web, vous êtes invité à saisir à nouveau le mot de passe de votre ordinateur si vous utilisez Windows ou Mac. Il vous demandera de saisir votre mot de passe Google si vous utilisez un Chromebook. Ce processus peut être fastidieux, surtout lorsque vous pouvez déjà utiliser votre empreinte digitale dans Safari sur Mac ou Windows Hello sur les PC compatibles. Chrome va suivre le mouvement et vous permettre de faire de même.