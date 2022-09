Un ordinateur Apple-1 a été vendu aux enchères pour près de 700 000 dollars

Afin de vérifier sa légitimité, l’ordinateur a été observé et correspond aux premières photographies Polaroid prises par le propriétaire du Byte Shop de Mountain View en 1976, Paul Terrell. Les premières photos Polaroid auraient montré le prototype en train d’être utilisé. Corey Cohen, un expert, a rédigé un rapport notarié de 13 pages qui accompagnait la vente. Il était chargé d’examiner et d’authentifier l’Apple-1 vendu aux enchères.

L’ordinateur dispose de 8 Ko de mémoire vive, en plus de son système de cassettes d’interface et de ses capacités de lecture/écriture, qui étaient considérées comme révolutionnaires pour l’époque.

Un Apple-1 rare a été vendu aux enchères pour près de 700 000 dollars, et il serait issu d’une solide lignée puisqu’il a été construit par Steve Wozniak lui-même et également utilisé par Steve Jobs pour tenter de convaincre le magasin d’informatique de Mountain View , un revendeur pionnier, de vendre ses produits en 1976, selon l’article du Mercury News .

La raison pour laquelle l’Apple-1 est recherché n’est pas sa technologie, mais le simple fait de son origine. Apple, l’une des plus grandes entreprises au monde aujourd’hui, devait bien commencer quelque part, et les traces de ses premières technologies sont devenues des objets de collection commémorant les débuts de l’une des plus grandes entreprises au monde.

Les produits classiques d’Apple sont vendus aux enchères depuis un certain temps déjà, et à chaque fois, ils atteignent des prix élevés. Tout récemment, un ordinateur Apple-1 qui aurait été utilisé par Steve Jobs lui-même a été vendu aux enchères pour près de 700 000 dollars .