Le tout dernier moniteur de jeu Xeneon Flex de Corsair peut être à la fois plat et incurvé

Lorsque vous recherchez un nouveau moniteur pour votre PC, vous pouvez rencontrer plusieurs options, notamment des écrans plats et incurvés. Mais Corsair veut que vous n’ayez pas à faire ce choix. Le dernier-né de la gamme de moniteurs de Corsair est un écran qui peut être à la fois plat et incurvé, en vous permettant de le plier à la main.

Étant donné la popularité croissante des écrans pliables sur les smartphones et, plus récemment, sur les ordinateurs portables, ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un ne les utilise dans l’écosystème des PC dédiés au gaming.

Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 cherche à brouiller la ligne entre les moniteurs plats et incurvés en étant les deux à la fois. Il dispose de deux poignées sur les côtés gauche et droit du moniteur, qui vous permettent de plier le moniteur dans la courbure que vous voulez. Vous pouvez le fixer à plat, à l’ancienne, le rendre incurvé (avec une courbure maximale de 800R), ou plier les deux côtés indépendamment.

À part cela, il s’agit d’un moniteur de gaming haut de gamme assez standard. Il s’agit d’un grand écran LG W-OLED de 45 pouces avec une résolution de 3 440 × 1 440 pixels, un format d’image 21:9, une luminosité maximale de 1 000 nits et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Il prend également en charge les technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync d’AMD en termes de taux de rafraîchissement variable, et il dispose d’un grand nombre de connecteurs, tels que DisplayPort, HDMI et même USB.

Il semble s’agir d’une technologie de niche, et pour la plupart des gens, c’est probablement le cas.

Un marché de niche

Cependant, en fonction de l’utilisateur, les moniteurs plats et incurvés ont tous deux leurs avantages et inconvénients respectifs. Les écrans incurvés sont plus adaptés aux jeux, où vous préférez une expérience immersive, et les écrans plats sont généralement considérés comme meilleurs pour le travail et la productivité. Cette solution offre le meilleur des deux mondes et peut être utile à une personne qui utilise son PC à la fois pour les jeux et le travail.

Malheureusement, nous n’avons pas d’informations sur les prix de cet écran ni de détails sur sa disponibilité. Corsair indique qu’elle annoncera cette information plus tard dans l’année. Quoi qu’il en soit, le prix de ce moniteur sera certainement très élevé.