L’événement de lancement du Sony Xperia 5 IV est prévu pour le 1er septembre

Avec tant d’événements de lancement prévus pour septembre, Sony a programmé un événement « Xperia New Product Announcement » pour le 1er septembre au Japon. Elle devrait présenter le smartphone Xperia 5 IV lors de cet événement.

Sony a annoncé l’événement avec une vidéo mettant en scène la musicienne Cat Burns, qui a tourné son dernier clip, « People Pleaser », avec le nouveau smartphone Xperia. À la fin de la vidéo, Sony cite « Be Creative. Go Compact », ce qui implique le lancement d’un smartphone compact.

Stay tuned for our next big announcement featuring UK singer-songwriter @catburns! Join us at @SonyXperia YouTube on September 1st 2022, 4 p.m. Japan Time/9:00 CEST—don’t forget to subscribe! #Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement – Sony | Xperia (@sonyxperia) August 25, 2022

Le Xperia 5 IV, le successeur de Sony au Xperia 5 III, qui a fait ses débuts en avril 2021, devrait être annoncé lors de l’événement. Le Xperia 5 IV sera lancé avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et une configuration de caméra analogue à celle du Xperia 5 III avec trois capteurs de 12 mégapixels, selon les rumeurs et une certification plus récente de la FCC. En outre, un écran OLED de 6 pouces et la recharge sans fil sont prévus pour l’appareil.

L’événement de lancement du Sony Xperia commence à 9 heures, heure de Paris, et l’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Sony Xperia.