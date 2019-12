Corsair acquiert Scuf Gaming pour entrer sur le marché des manettes professionnels

Le fabricant de périphériques de jeu Corsair a fait l’acquisition de Scuf Gaming, qui fabrique une gamme très populaire de contrôleurs e-sports haut de gamme. Bien que les modalités de l’entente n’aient pas été divulguées, l’opération devrait être conclue d’ici la fin du mois.

L’ampleur de l’opération, bien qu’elle n’ait pas encore été rendue publique, aura certainement un impact significatif sur Corsair en 2020, l’accord final étant attendu pour la nouvelle année. Débutant sa vie en tant que fabricant de gamepads personnalisables en 2011, Scuf Gaming a évolué pour couvrir presque toutes les combinaisons de boutons imaginables afin d’améliorer votre capacité de jeu.

En effet, les contrôleurs de Scuf sont modulaires et hautement personnalisables ; la société détient plus de 100 brevets relatifs à leurs améliorations par rapport aux contrôleurs traditionnels. Il s’agira surtout d’améliorations de la qualité de vie comme les déclencheurs, qui sont destinés à aider les joueurs à réduire la fatigue de la main et à mieux performer dans des environnements compétitifs, et les palettes arrière programmables qui peuvent reproduire les actions des boutons en façade. Scuf est un fabricant respecté, et ses contrôleurs sont souvent utilisés par les joueurs professionnels et les streamers.

Ce n’est pas non plus la première compagnie que Corsair a récemment achetée. Cet été, Corsair a fait l’acquisition d’Origin PC — un fabricant de PC de jeux sur mesure fondé par d’anciens employés d’Alienware, après l’acquisition de Dell — et l’an dernier, elle a acquis Elgato, qui fabrique des outils de streaming de qualité professionnelle et autres produits.

Une offre complète pour les gamers

Ce que tout cela signifie : après les acquisitions, Corsair est maintenant en mesure d’offrir une expérience de jeu complète et haut de gamme à ses clients. Elle vous couvre, du PC au streaming.

Cela signifie également qu’elle peut mieux concurrencer des entreprises comme Logitech, qui a acheté la société de périphériques de jeu Astro, et Razer. Elle intervient également à un moment où le marché des contrôleurs professionnels s’intensifie. Sony vient d’annoncer son premier accessoire DualShock officiel, avec des caractéristiques qui font la renommée de Scuf.