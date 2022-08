La rumeur d’une acquisition d’Amazon de EA entraîne une hausse des actions d’Electronic Arts !

Les consolidations autour de l’industrie du jeu vidéo sont de plus en plus fréquentes, et la dernière rumeur en date concerne Amazon et Electronic Arts. GLHF et USA Today ont rapporté qu’Amazon annoncerait une offre formelle d’acquisition d’Electronic Arts dans la journée. Cependant, CNBC a réfuté ces rumeurs en déclarant que cela ne se produirait pas. C’est un scénario déroutant, mais il semble qu’EA et Amazon resteront des entités distinctes pour le moment.

« J’ai parlé à des personnes qui seraient au courant si quelque chose se passait, et elles m’ont dit qu’il ne se passait rien », a déclaré David Faber de CNBC à Joe Kernan. « Ce sont des gens qui seraient impliqués, qui en fait, étaient impliqués lorsque notre société mère, Joe, parlait à Electronic Arts ».

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC’s @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a “rumor.” pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv — CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022

Faber fait référence au rapport publié plus tôt cette année, selon lequel NBCUniversal et Electronic Arts étaient en discussion pour fusionner. Faber confirme maintenant ce rapport et mentionne que le PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, aurait dirigé l’entité combinée, mais qu’il souhaitait également obtenir le contrôle des votes. Cependant, les négociations ont échoué, apparemment en raison de désaccords sur le prix de la fusion et la manière dont elle serait structurée. GLHF a depuis mis à jour son discours affirmant « qu’il n’est pas clair si cela se produira » en ce qui concerne l’acquisition.

EA aurait également discuté avec d’autres entreprises qu’Amazon, notamment Disney et Apple. EA et Amazon auraient formé une paire intéressante étant donné que ce dernier n’a pas encore pris pied dans l’industrie des jeux à part son service de streaming Luna, la plateforme de streaming en direct Twitch, et Lost Ark.

Mais l’offre d’Amazon est l’une des plus intrigantes, car si le géant du commerce électronique acquiert réellement Electronic Arts, il s’agirait de l’une des plus grandes acquisitions de jeux vidéo du secteur.

Amazon a connu un succès mitigé dans ses entreprises de développement de jeux. En 2018, Amazon Games a annulé un jeu multijoueur appelé Breakaway. En 2020, elle a également fermé Crucible, un autre jeu multijoueur free-to-play, après seulement cinq mois de sa sortie. Cependant, l’entreprise a rencontré un succès modeste avec ses jeux MMO New World et Lost Ark. Pour l’instant du moins, il ne semble pas que EA fera partie d’Amazon Games.