Comment assister à l’annonce nouveau drone DJI Avata à 15 heures ?

DJI se prépare à dévoiler un tout nouveau drone ce jeudi 25 août lors de son événement « Born to Fly ». Bien que cela ne soit pas confirmé, une multitude de fuites au cours des derniers mois suggèrent que le nouvel appareil de DJI sera un drone « Cinewhoop », et connu jusqu’ici comme le DJI Avata.

Les drones Cinewhoop sont des machines compactes et très polyvalentes conçues pour capturer des vidéos haute définition dans presque tous les endroits où vous voulez les faire voler, y compris à l’intérieur et dans les espaces restreints.

Le concept du drone « Cinewhoop » a été popularisé par une série de vidéos qui sont devenues virales l’année dernière. Jusqu’à présent, les cinewhoops ont surtout été construits à la main par des amateurs de drones. Dans cette optique, il semble que DJI souhaite proposer un Cinewhoop prêt à voler pour les débutants ou les pilotes expérimentés qui souhaitent effectuer des vols plus aventureux, au-delà de ce qui peut être réalisé avec, par exemple, les quadcoptères Air 2S ou Mini 3 Pro de DJI.

Selon les dernières fuites, le nouveau drone de DJI pèserait environ 500 grammes, ce qui le rendrait considérablement plus léger que le drone FPV actuel de DJI, qui pèse 795 grammes. La rumeur veut également que l’autonomie de la batterie soit considérablement améliorée, ce qui laisse entendre que le drone pourra voler beaucoup plus longtemps que les 20 minutes offertes par le drone FPV de DJI.

DJI devrait également dévoiler un nouvel ensemble de lunettes FPV spécialement conçues pour être utilisées avec son nouveau drone. Connues sous le nom de DJI Goggles 2, les nouvelles lunettes semblent plus petites, avec deux antennes plus grandes contre quatre plus petites sur la génération actuelle.

Comment regarder l’événement ?

DJI dévoilera son nouveau drone ce jeudi 25 août à 15 heures, heure française. L’annonce sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de DJI, intégrée à cette page.

Outre le drone lui-même, DJI devrait également révéler le prix et la disponibilité du drone. Son drone FPV actuel, qui a fait son apparition l’année dernière, coûte actuellement 1 349 euros pour le pack Combo, on peut donc s’attendre à ce que le nouvel appareil de DJI coûte plus cher, mais il est impossible de dire de combien.