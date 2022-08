Apple prévoit de fabriquer l’iPhone 14 en Inde prochainement

Bloomberg rapporte qu’ Apple travaille avec ses fournisseurs pour augmenter la production d’iPhone en Inde et réduire le délai habituel de 6 à 9 mois . Les partenaires d’Apple ont commencé à construire des iPhone en Inde en 2017, le début d’un processus de plusieurs années. La population indienne de 1,4 milliard d’habitants est un marché de consommation prometteur, et l’administration Modi a accordé des incitations financières pour le développement informatique dans le cadre du programme Make in India.

Cela impliquait de réfléchir à la manière de respecter les normes strictes d’Apple en matière de secret. Selon ces personnes, Apple et Foxconn ont finalement décidé qu’un lancement simultané en Chine et en Inde n’était pas réalisable cette année, mais cela reste un objectif à long terme.

Selon certaines personnes au courant de la situation, la société a collaboré avec des fournisseurs pour augmenter la fabrication en Inde et réduire le délai de production habituel de 6 à 9 mois pour le lancement de nouveaux iPhone. En raison des problèmes avec le gouvernement américain et des fermetures à l’échelle nationale mises en place par le gouvernement de Xi Jinping, qui ont nui à l’économie, Apple, qui a fabriqué la plupart de ses iPhone en Chine par le passé, envisage d’autres options .