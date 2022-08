Google laisse entendre que son logiciel Google TV est trop lent

Google s’efforce de rendre son expérience télévisuelle plus rapide, plus réactive et moins contraignante pour les utilisateurs. Selon un message publié il y a quelques jours sur ses forums d’assistance, la société a travaillé à l’amélioration du temps de démarrage, des performances générales et du nombre d’options de gestion du stockage sur les téléviseurs tiers ainsi que sur son Chromecast avec Google TV.

La société indique qu’elle a fait en sorte que l’écran d’accueil de Google TV se charge plus rapidement, réduisant ainsi le temps nécessaire pour choisir le contenu à regarder. Google affirme avoir obtenu ces améliorations de performances « grâce à des optimisations du processeur et à des améliorations de la gestion du cache ». Elles ont commencé à être déployées sur les appareils tiers et seront bientôt disponibles pour les Chromecast.

Selon la publication, les utilisateurs devraient constater des performances plus rapides dans plusieurs domaines — lors du chargement de l’onglet Direct, du défilement de l’écran d’accueil ou de l’utilisation du profil d’un enfant. Selon l’entreprise, certaines de ces améliorations sont dues au fait que Google TV utilise moins de RAM, ce qui laisse plus de place aux applications, notamment lorsque vous passez d’un écran à l’autre.

La société répond également aux plaintes qui ont été formulées au sujet des limitations de stockage qui peuvent rendre difficile l’installation d’applications pour Google TV, en particulier sur des appareils comme le Chromecast, qui ne dispose que de 5 Go d’espace utilisable, selon Android Police.

Google indique qu’il a ajouté un menu dans Paramètres > Système > Stockage qui vous permettra de libérer de l’espace en vidant le cache de l’appareil et en désinstallant des applications, qui a été déployé sur le Chromecast et sera bientôt disponible sur les téléviseurs connectés. La société indique également qu’il existe un « processus automatisé qui s’exécute en arrière-plan » pour libérer de l’espace pour les applications.

Google TV, un attrait pour le futur

Avec les récents rapports sur Google cherchant à intégrer les wearables et les chaînes gratuites dans Google TV, il semble que la société pourrait être prête à pousser les utilisateurs vers son expérience sur grand écran. Si tel est le plan, il est logique qu’elle essaie d’améliorer les bases dès maintenant. Cependant, comme les gens ont besoin de plus en plus d’applications pour suivre le nombre croissant de services de streaming, il est peut-être temps pour les fabricants de matériel (y compris Google) d’envisager de mettre à niveau la quantité de stockage fournie avec les appareils Google TV.

Bien que des astuces logicielles puissent contribuer à réduire le nombre de messages d’erreur liés au manque d’espace de stockage, rien ne peut remplacer le fait de disposer de plus d’espace.