Apple dévoilera de nouvelles options de couleur et d’acier inoxydable pour l’Apple Watch Series 8

Apple s’apprête à sortir l’Apple Watch Series 8 dans une sélection actualisée d’options de couleurs, et elle sera disponible sur tous les types de finitions de boîtier, selon une nouvelle rumeur. L’Apple Watch Series 8 devrait être disponible dans un nombre réduit d’options de couleurs, et trois finitions de la Watch Series 7 seront abandonnées.

Selon MacRumors, l’Apple Watch Series 8 ne recevra pas de nouvelles options de couleurs par rapport aux années précédentes. Selon de précédentes rumeurs, la Watch Series 8 sera équipée de la puce S8, un capteur de température corporelle pour un meilleur suivi du sommeil et une planification de la fertilité. Elle sera également dotée d’un mode faible consommation pour prolonger l’autonomie de la batterie de la smartwatch. La nouvelle Apple Watch Series 8 coûtera environ 399 dollars, tandis que la version GPS et cellulaire coûtera environ 499 dollars.

Selon les rumeurs, la Apple Watch Series 8 en aluminium ne sera pas disponible en finitions bleue et verte, ce qui fait du rouge la seule option non neutre sur l’Apple Watch. Autrement dit, l’Apple Watch Series 8 sera uniquement disponible dans les coloris minuit, lumière stellaire, RED et argent. En outre, Apple relancerait la finition Argent de l’Apple Watch Series 6 pour la Watch Series 8.

Après l’annonce de la Watch Series en 2021, les options de couleur de l’appareil ont été critiquées par les clients. Avec la Watch Series 7, Apple a remplacé l’argent et l’or par la couleur Lumière stellaire et le gris sidéral par la couleur Minuit. Apple a également effectué ce changement sur l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13. De nombreuses personnes n’étaient pas satisfaites de la couleur Lumière stellaire car elle est trop chaude, tandis que certains utilisateurs n’aimaient pas la version Or car elle est trop désaturée. Depuis, le géant technologique a troqué les options de couleur Argent sur les nouvelles versions de l’iPad mini et de l’iPad Air pour Lumière stellaire.

L’aluminium Argent ne serait disponible que sur les appareils Pro comme le MacBook Pro et l’iPad Pro. Selon 9to5Mac, Apple proposera l’Apple Watch Series 8 en acier inoxydable dans les trois mêmes options de couleur que la Series 7 : argent, or et graphite. Ce sont les mêmes finitions en acier inoxydable que le géant de la technologie a maintenant proposées pour deux modèles précédents d’Apple Watch.

Une Apple Watch haut de gamme

Apple devrait également lancer un modèle d’Apple Watch haut de gamme à la fin de l’année 2022, doté d’un tout nouveau design robuste, d’un écran 7 % plus grand, d’une batterie plus grande avec des temps d’entraînement plus longs et d’un écran plat. Comme les Apple Watch des deux dernières années, la nouvelle variante de l’Apple Watch 8 Pro devrait être dotée d’un boîtier en titane.

Apple n’a pas révélé d’informations spécifiques sur les options de couleurs dans lesquelles cette prochaine Apple Watch haut de gamme pourrait être disponible.

Quoi qu’il en soit, Apple devrait lever le voile de ces nouveaux modèles le 7 septembre prochain !