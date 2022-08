La gamme Huawei Mate 50 sera proposée en 5 coloris dont l’or

by

Huawei en est réduit à ne produire qu’une seule série phare chaque année, alternant entre la série P, centrée sur la photographie, et la série Mate, technologiquement avancée. L’année dernière, c’était le tour de la série P50 et cette année, Huawei sortira la gamme Mate 50. Cette dernière se composera du Mate 50, du Mate 50 Pro et du Mate 50 RS. Le Mate 50 Pro aura un écran incurvé tandis que les deux autres auront un écran plat.

À cause aux sanctions américaines qui l’empêchent d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis (y compris Google) et aux règles d’exportation américaines qui empêchent Huawei de se procurer des puces de pointe, le fabricant n’est plus une menace pour Samsung ou Apple comme elle l’était avant les restrictions qui lui ont été imposées.

Huawei a développé son propre système HarmonyOS, qui en est maintenant à la version 3.0, et utilisera les dernières puces Snapdragon de Qualcomm, modifiées pour éviter le support de la 5G.

Huawei Central a repéré une publication sur le réseau social chinois Weibo d’un informateur qui indique que la gamme Mate 50 viendra en cinq belles couleurs, dont le « noir, blanc, vert, orange et or ». Huawei pourrait se concentrer sur la variante or comme elle l’a fait avec la gamme P50 de l’année dernière.

« L’or de Huawei est très beau, vraiment beau », a écrit l’informateur. « Gros anneau, petit anneau, les 5 couleurs sont belles », a-t-il ajouté.

Des innovations à venir !

Étant donné que Huawei n’a plus de partenariat avec la société de photographie Leica (Xiaomi a maintenant l’honneur d’avoir Leica comme partenaire), le bloc de caméra arrière est maintenant taguer XMAGE qui est le nom que Huawei donne à sa nouvelle configuration de caméra conçue en interne.

La série Mate avait l’habitude de surprendre avec de nouvelles fonctionnalités chaque année. Aujourd’hui, nous nous attendons à voir un nouveau modèle Mate tous les deux ans et, selon les rumeurs, la série phare de cette année disposera d’un mode batterie d’urgence qui vous permettra de passer un appel téléphonique, d’envoyer des SMS et bien plus encore même lorsque la batterie du téléphone est à plat. On ne sait pas comment Huawei compte s’y prendre, mais si cette rumeur s’avère exacte, ce sera une sacrée innovation.