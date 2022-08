Une équipe de tournage lance un DJI Mavic 3 depuis le sommet du Mont Everest

En matière de vues aériennes, il est difficile de faire mieux que de contempler le sommet de la plus haute montagne du monde. DJI s’est associé à 8KRAW Films dans le cadre d’un projet visant à faire voler le drone Mavic 3 depuis le point le plus élevé de la Terre : le sommet du Mont Everest.

8KRAW Films est une petite équipe de tournage basée en Chine qui produit des films de voyage et d’aventure depuis quelques années. Bien qu’ils se soient principalement concentrés sur la Chine, ce dernier projet les a poussés à sortir de leur zone de confort et à se rendre au sommet de la plus haute montagne de la planète.

« 8KRAW poursuit sa quête de l’image ultime. Il y a trois ans déjà, nous avons commencé à essayer la photographie aérienne du Mont Everest. C’était le souhait longtemps caressé par l’équipe de faire voler un drone au sommet et de réaliser la prise de vue par bonds », explique Wang Yuanzong, fondateur de 8KRAW et réalisateur en chef du film, à sUAS News. « Le Mavic 3 léger et fiable avec l’image ultime et les conditions météorologiques chaudes le jour du sommet se sont finalement réalisés, et je suis très reconnaissant au Mont Everest de nous avoir acceptés et de nous avoir permis de le voir d’une nouvelle perspective ».

« Voici le mont Everest. Le point le plus élevé de la Terre. Un endroit où décrire le temps comme “rude” est un euphémisme », écrit DJI. « En collaboration avec 8KRAW Films, nous avons élaboré un plan de vol détaillé qui permettrait à leurs vidéastes de réaliser le vol ultime en drone depuis le sommet — capturant la beauté époustouflante de la montagne, et les vues environnantes, comme elles n’ont jamais été capturées auparavant ».

La plupart des séquences de la vidéo ont été filmées par l’impressionnant drone phare de DJI, lancé en novembre 2021, et est livré avec une caméra 4/3 CMOS Hasselblad pour une imagerie de niveau professionnel.

Un drone au-dessus des nuages !

L’équipe a fait l’ascension en mai, et le 27, elle avait atteint le sommet de la montagne. Les photographes de 8KRAW ont ensuite envoyé le drone compact haut de gamme de DJI, le DJI Mavic 3, au large de ce point pour capturer des clichés aériens du Mont Everest. Il est très rare de voir des séquences capturées à partir d’un drone qui passe au-dessus des nuages en raison des limites de la hauteur à laquelle les drones peuvent habituellement voler, mais l’environnement de l’Everest a offert à l’équipe de tournage de 8KRAW cette occasion unique.

Pendant le tournage, le Mavic 3 est monté à plus de 9 232 mètres — l’amenant 384 mètres au-dessus de l’équipe de tournage située tout en haut de la montagne — dans les airs pour capturer des plans stellaires du sommet de la montagne. Les images et les vidéos que l’équipe a pu capturer sont remarquables, mettant plus en valeur l’environnement stellaire de la montagne que toute autre chose.