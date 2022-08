SteelSeries se lance dans les enceintes de jeu avec sa gamme « Arena »

Depuis plus de deux décennies, SteelSeries est un acteur majeur dans l’arène du jeu et des esports. L’entreprise — qui a commencé son parcours en fabriquant des souris et des claviers centrés sur le jeu — est aujourd’hui connue pour ses produits de jeu qui vont des casques et tapis de souris aux contrôleurs. Un produit avec lequel SteelSeries a connu un succès particulier ces dernières années est sa gamme Arctis de casques filaires et câblés. Étant donné la popularité de la série Arctis, il peut être surprenant pour beaucoup de gens que SteelSeries — jusqu’en 2022 — ait choisi de rester à l’écart du marché lucratif des enceintes de bureau axées sur le jeu.

Selon un communiqué de presse, SteelSeries a finalement décidé de sauter sur le lucratif marché des enceintes pour PC en lançant une toute nouvelle famille d’enceintes de bureau.

Après avoir vendu un nombre incalculable de casques, SteelSeries est prêt à entrer sur le marché des enceintes de jeu. Elle vient de lancer trois niveaux d’enceintes : la Arena 3 de base, la Arena 7 équipée d’un caisson de basses et la Arena 9 au son surround.

Les trois niveaux de haut-parleurs offrent une connectivité filaire ou Bluetooth. Elles prennent également en charge les fonctions de la suite logicielle audio Sonar, notamment l’égalisation paramétrique, et peuvent s’associer automatiquement aux casques SteelSeries ou au nouveau micro sans fil Arena. Néanmoins, les configurations les plus chères de la Arena bénéficient de quelques améliorations.

SteelSeries Arena 9 : pour les joueurs de niveau professionnel

La Arena 9 est clairement le fleuron de la gamme, avec un prix de 599,99 euros. Il s’agit d’un système à 5,1 canaux avec trois haut-parleurs de bureau (canaux stéréo et central), plus un caisson de basses et deux haut-parleurs arrière sans fil.

Il est intéressant de noter que les haut-parleurs de la Arena 9 nécessitent une connexion USB pour le son surround, bien qu’ils offrent également une connectivité 3,5 mm et Bluetooth. Oh, et les deux haut-parleurs stéréo de la Arena 9 offrent une intégration RVB.

SteelSeries Arena 3 et Arena 7: la cible des joueurs à petit budget

Les enceintes Arena 7 de SteelSeries coûtent 329,99 euros et offrent une configuration simple à 2,1 canaux. Il y a deux enceintes de bureau stéréo avec intégration RVB, plus un caisson de basses sans fil. Les options de connectivité comprennent l’USB, un câble de 3,5 mm et le Bluetooth.

Et puis il y a la Arena 3, à 149,99 euros. Il s’agit de la configuration de haut-parleurs la plus basique proposée par SteelSeries : une paire de haut-parleurs stéréo de bureau. Notamment, ces haut-parleurs n’offrent pas de connectivité USB, et ils n’ont pas d’intégration RVB. (Bien que vous puissiez changer la couleur de la LED d’alimentation en utilisant le RGB).

Toutes les enceintes Arena de SteelSeries sont disponibles dès aujourd’hui sur la boutique en ligne de la société. Notez que ces enceintes fonctionnent avec des PC de bureau, des téléviseurs, des consoles de jeux et d’autres appareils dotés d’une connectivité 3,5 mm ou Bluetooth. Vous pouvez également acheter le Arena Wireless Mic, d’une valeur de 99 euros, pour obtenir un son sans écho avec les enceintes Arena.