Le Nothing Phone (1) ne recevra pas Android 13 avant l’année prochaine

Combien de temps faut-il à une jeune entreprise de matériel informatique pour fournir une mise à jour majeure d’Android à son premier smartphone ? Dans le cas de Nothing,

Maintenant que la version stable de Android 13 est arrivée sur les appareils Pixel, les attentes pour une sortie plus large ont augmenté et nous attendons maintenant un mot officiel de Google à ce sujet. Parmi les différents smartphones très attendus pour obtenir Android 13, le Nothing Phone (1) est un candidat et voici quand il recevra la mise à jour Android 13.

Récemment, un utilisateur de Twitter a demandé quand le Nothing Phone (1) aura Android 13, et en raison des mises à jour constantes de Nothing OS, l’attendre dans quelques mois semblait être une réponse. Cependant, Carl Pei a donné une réponse plutôt étrange à cette question, suggérant que la mise à jour n’arrivera pas de sitôt.

Bien que la réponse n’ait pas vraiment répondu à la question, Nothing a finalement fourni une réponse. Dans une déclaration à Android Authority, Nothing a révélé que le phone (1) obtiendra Android 13 dans la première moitié de l’année 2023. Ainsi, ceux qui attendent que cette mise à jour touche le premier smartphone de Nothing le plus tôt possible, vont être déçus et devront attendre longtemps.

La déclaration indique : « Nous travaillons toujours dur pour améliorer l’expérience utilisateur du Phone (1). Pour s’en assurer, des mises à jour du système d’exploitation seront disponibles pour un téléchargement régulier. En ce qui concerne Android 13, il sera lancé pour les utilisateurs de Phone (1) dans la première moitié 2023. Avant de le lancer, nous voulons ajuster la mise à jour logicielle au matériel de Nothing. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouvelles informations ».

Pas encore une date précise

Malheureusement, une date exacte d’arrivée ne soit pas connue. Considérant que Nothing OS est presque la version native de Android 12, un retard n’est pas ce à quoi on pourrait s’attendre. Cela dit, la plupart des smartphones recevront la mise à jour Android 13 d’ici l’année prochaine, donc, cela ne devrait pas être un gros problème !

Le Nothing phone (1) a récemment reçu la mise à jour de Nothing OS 1.1.3 avec diverses améliorations de la caméra. Pour rappel, il dispose d’un design semi-transparent unique, d’un chipset Snapdragon 778G+, de deux caméras arrière de 50 mégapixels, et plus encore.