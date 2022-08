Windows 11 23H2 : Microsoft réduira le temps de chargement de la barre des tâches

Après de nouvelles animations et l’intégration d’un débordement d’application, Microsoft continue d’expérimenter diverses améliorations pour la barre des tâches de Windows 11. Les membres du programme Windows Insider ont maintenant découvert que le temps de chargement de la barre des tâches au démarrage de Windows 11 devrait notamment être réduit.

Ces dernières semaines, la barre des tâches a fait l’objet d’une attention croissante de la part de la firme de Redmond. Le canal Dev de Windows 11 est devenu un terrain de jeu pour les développeurs. Elle n’essaie pas de réinventer la roue, mais simplement d’améliorer les performances et la convivialité de la barre des tâches. Des animations plus douces seraient certes secondaires, mais le débordement d’application prévu serait un grand avantage, surtout pour les petits écrans ou les barres des tâches avec une multitude d’applications épinglées.

Avec la nouvelle build 25182 de Windows 11, dans le canal Dev, Microsoft semble maintenant vouloir optimiser le temps de chargement de la barre des tâches.

Something interesting in build 25182 – enabling the 39751186 ID makes the taskbar load faster (the animation is faster and less smooth when it is enabled). Here’s a video: pic.twitter.com/YAX2HoWYE4

