La mise à jour stable Android 13 est maintenant disponible pour les smartphones Pixel

Google a finalement poussé la mise à jour stable d’Android 13 pour les smartphones Pixel et pousse également la source vers le projet AOSP. Cela vient après que la version bêta finale 4.1 ait été publiée il y a quelques semaines. La mise à jour est déployée sur les appareils Pixel à partir d’aujourd’hui, et sera disponible pour d’autres appareils plus tard dans l’année. La mise à jour annuelle bénéficie d’une sortie officielle un peu plus tôt que d’habitude, après la sortie d’Android 12 en octobre dernier et celle d’Android 11 en septembre 2020.

Android 13 n’est pas une nouvelle refonte du design, comme Android 12. Au lieu de cela, Google s’est concentré sur de petites améliorations de la convivialité et des mises à niveau de sécurité. Google a déclaré dans son annonce : « Android 13 contribue à faire en sorte que vos appareils soient uniques pour vous — à vos conditions. Il regorge de nouvelles fonctionnalités pour votre smartphone et votre tablette, comme l’extension des thèmes de couleur des applications à un plus grand nombre d’applications, les paramètres de langue qui peuvent être définis au niveau des applications, des contrôles de confidentialité améliorés et même la possibilité de copier du texte et des médias d’un appareil Android et de les coller sur un autre en un seul clic ».

La liste des mises à jour arrivant avec la version d’Android de cette année est susceptible d’être familière si vous avez suivi les versions bêta d’Android 13. Android 13 apporte des icônes d’applications à thème qui étendent la couleur dynamique « Material You » à toutes les icônes d’applications, permettant aux utilisateurs de choisir des icônes qui héritent de la teinte de leur fond d’écran et d’autres préférences thématiques.

Android 13 apporte également des préférences linguistiques par application, une meilleure prise en charge du texte, des polices vectorielles en couleur, l’API de placement des paramètres rapides, des shaders programmables, des commandes multimédias dérivées de PlaybackState, la possibilité de personnaliser davantage le mode « Heure du coucher » avec l’assombrissement du fond d’écran et un thème sombre, Bluetooth LE Audio, MIDI 2,0, une barre des tâches actualisée sur les tablettes.

Parmi les autres fonctionnalités, citons la prise en charge de la vidéo HDR sur les applications de caméra tierces, un commutateur de sortie média mis à jour, des affichages en braille pour Talkback et bien plus encore.

Comment l’obtenir ?

Android 13 est désormais disponible pour les Pixel 4/4 a et les modèles ultérieurs par une mise à jour OTA. Si vous êtes déjà sur la version bêta, vous aurez une petite mise à jour puisque la version bêta 4.1 a toutes les fonctionnalités. Vous pouvez l’obtenir à partir du site Web des développeurs Android ici manuellement.

Google a déclaré que les utilisateurs de la bêta qui ont la mise à jour Android 13 peuvent se désinscrire de la bêta sans effacer l’appareil pour une période limitée jusqu’à ce que la bêta Quarterly Platform Release (QPR) commence en septembre. La QPR comprendra des suppressions de fonctionnalités, des corrections de bogues et des améliorations de la stabilité et des performances avant la sortie de la version publique.

Android 13 arrive sur davantage d’appareils

Google a déjà confirmé que cette mise à jour sera également disponible pour ASUS, HMD (smartphones Nokia), Motorola, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi et plus encore. Aujourd’hui, la liste ajoute Samsung Galaxy et iQOO. Ces appareils recevront la mise à jour plus tard dans l’année.