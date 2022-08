YouTube lance une page dédiée aux podcasts

by

by

YouTube profite de sa position de plateforme de podcast (involontaire) la plus utilisée pour lancer une page dédiée aux podcasts. Les frontières entre le podcasting et YouTube s’estompant, toute mesure prise par la société pour consolider l’écoute pourrait poser un défi aux concurrents Spotify et Apple Podcasts.

La page a été lancée fin juillet et est toujours en cours de déploiement, selon 9to5Google. Elle n’est accessible qu’aux États-Unis, à l’adresse youtube.com/podcasts ou depuis la page Explorer (dans l’application ou le navigateur), où se trouve un nouvel onglet podcast.

La nouvelle page Podcasts fonctionne comme vous pouvez l’imaginer : comme une page de découverte de contenu pour les podcasts. La page rassemble divers épisodes et listes de lecture de podcasts et les classe dans différentes catégories telles que « Épisodes populaires » ou « Listes de lecture de podcasts populaires ». Elle propose même des recommandations de podcasts « basées sur vos abonnements et votre historique ».

Vous trouverez également une catégorie « Créateurs de podcasts populaires » qui renvoie aux pages des chaînes YouTube des créateurs répertoriés dans cette catégorie. La page Podcasts propose également des suggestions de listes de lecture basées sur différents genres et sujets. Dans l’ensemble, la page est une configuration assez simple pour l’instant, mais il est facile d’y naviguer.

En effet, la page est loin d’être aussi sophistiquée que les plateformes de podcast concurrentes, mais cela n’a peut-être pas tant d’importance que cela étant donné la popularité de la plateforme, grâce à l’essor des podcasts vidéo et à leur facilité d’utilisation.

Toujours pas une priorité

La présence de YouTube dans le secteur du podcasting s’est faite plus par osmose que par une stratégie délibérée. Apple a été le premier géant de la technologie à entrer dans ce secteur, en lançant des podcasts en 2005. Spotify a commencé à s’intéresser de près au podcasting en 2019 en faisant l’acquisition de studios et de technologies. Pendant ce temps, les podcasts sur YouTube sont arrivés comme ça, parce que tout finit par arriver sur YouTube d’une manière ou d’une autre.

Le podcasting n’est toujours pas une priorité pour YouTube.