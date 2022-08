Apple permettra enfin de réparer votre propre MacBook

Apple a lancé le programme de réparation en libre-service en avril dernier pour certains de ses modèles d’iPhone. Aujourd’hui, Apple a étendu ce programme de réparation à domicile à ses ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro équipés de la famille de puces M1, en fournissant des manuels de réparation et des pièces et outils d’origine Apple par l’intermédiaire du Self Service Repair Store.

Ce programme sera disponible aux États-Unis à partir d’aujourd’hui. En outre, Apple a annoncé que le programme de réparation en libre-service de l’iPhone sera étendu à d’autres pays, à commencer par l’Europe, ainsi qu’à d’autres modèles de Mac plus tard dans l’année. Apple indique que les clients peuvent louer les outils pour 49 dollars par semaine, ce qui leur évite d’acheter des outils dont l’utilisation peut être limitée à un modèle spécifique de MacBook.

En outre, les clients peuvent même renvoyer les pièces qu’ils ont remplacées à Apple afin qu’elles soient remises à neuf et recyclées. Les clients qui choisissent cette option peuvent même recevoir un crédit pour leur achat.

Le programme de réparation en libre-service pour MacBook Air et MacBook Pro propose plus d’une douzaine de types de réparation différents pour chaque modèle, y compris l’écran, la coque supérieure, la batterie et le pavé tactile, et d’autres, encore à venir. Les clients auront accès à un grand nombre des mêmes pièces et outils que ceux dont disposent les Apple Store et les revendeurs de services agréés Apple.

Un utilisateur qui souhaite réparer lui-même son smartphone doit consulter le manuel de réparation du produit qu’il souhaite réparer en se rendant sur support.apple.com/self-service-repair. Il peut ensuite se rendre dans l’Apple Self Service Repair Store et commander les pièces et outils nécessaires.

Apple s’y met

Cependant, Apple a été l’un des plus grands réfractaires au droit à la réparation, mais il semble que l’entreprise commence enfin à changer de discours.

« La réparation en libre-service fait partie des efforts d’Apple pour élargir davantage l’accès aux réparations ». Apple a déclaré dans son communiqué. « Pour la grande majorité des utilisateurs qui n’ont pas d’expérience dans la réparation d’appareils électroniques, se rendre chez un fournisseur de réparation professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces d’origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation ».