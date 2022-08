Google Pixel 6a : déballage et premières impressions

Google a lancé le smartphone Pixel 6a en France à la fin du mois de juillet, après le Pixel 4a qui a été lancé dans le pays en 2020. Celui-ci a été présenté lors de la Google I/O en mai, et embarque plusieurs améliorations par rapport au Pixel 4a, à commencer par le support de la connectivité 5G, et utilise la même puce Tensor qui est présente dans le Pixel 6.

Voici mes premières impressions sur le smartphone.

Contenu de la boîte

Pixel 6a

Câble USB-C vers USB-C (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil d’éjection de la carte SIM

Le smartphone dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, contre 90 Hz pour le Pixel 6, et une résolution full HD+. L’écran est lumineux, et les angles de vision sont bons. Il bénéficie de la protection de verre Gorilla Glass 3 de Corning. Vous pouvez également voir le bord sous l’écran, mais les bords sur les côtés et le haut sont minimes. Il fonctionne sous Android 12, et le smartphone sera l’un des premiers à recevoir la mise à jour Android 13. La société a promis 5 ans de mises à jour de sécurité pour le smartphone, et il devrait obtenir 3 ans de mises à jour de l’OS.

Il y a un écran central perforé qui loge une caméra de 8 mégapixels avec un capteur IMX355. Comme il est petit, le poinçon ne dérange pas lorsqu’on regarde des vidéos. L’écouteur situé sur le dessus fait office de haut-parleur secondaire.

Le smartphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, qui est le même que celui du Pixel 6, donc il est lent. Il dispose du SoC Google Tensor ainsi que de la puce de sécurité Titan M2. Les performances sont bonnes, mais il pourrait rapidement chauffer sur les jeux intensifs.

La même puce Tensor que les flagships

Le smartphone a un châssis métallique. Le bouton d’alimentation et les boutons de volume sont présents sur le côté droit. L’unique emplacement SIM est présent sur le côté gauche, et le smartphone a un support eSIM. Le port USB Type-C, le microphone et la grille du haut-parleur sont présents sur la partie inférieure. Le microphone secondaire est présent sur le dessus.

Le smartphone a une barre de caméra qui a une caméra arrière de 12,2 mégapixels avec une ouverture f/1,7, un capteur IMX363 et une stabilisation OIS. Il y a une caméra secondaire ultra-large de 12 mégapixels 107° avec un capteur IMX386 et une ouverture f/2.2. Il dispose d’un enregistrement vidéo jusqu’à 4K 60 fps pour la caméra arrière et 1080p pour la caméra frontale. Vous pouvez utiliser les fonctions Night Sight, Top Shot, Motion Auto Focus, Live HDR+, Cinematic Pan et autres. Découvrez quelques exemples d’appareils photo ci-dessous.

Par rapport à la coque arrière en verre dans le Pixel 6, celui-ci a une coque en plastique, que la société qualifie de composite thermoformée 3D. Le smartphone est également classé IP67 pour la résistance à l’eau. Il est un aimant aux traces de doigts. Le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 4 410 mAh avec un support pour la charge rapide de 18 W.

Le Pixel 6a est également disponible dans les coloris Charbon, Galet et Sauge. Vous pourrez l’acheter au prix de 459 euros.