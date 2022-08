Apple pourrait lancer sa gamme d’iPhone 14 devant du public !

Si vous avez déjà visionné la vidéo montrant l’annonce complète de l’iPhone original par Steve Jobs le 9 janvier 2007 au MacWorld, vous ressentirez l’électricité qui émanait du public en direct. Tous ceux qui ont eu la chance de se trouver au Moscone Center ce jour-là ont probablement raconté plusieurs fois à leurs petits-enfants qu’ils étaient là lorsque le produit de consommation ultime a été présenté pour la première fois aux yeux de tous.

Il est difficile de croire que plus de 15 ans se sont écoulés depuis ce jour et, bien que l’actuel PDG d’Apple, Tim Cook, ne soit pas un mauvais animateur, personne ne pouvait captiver un public avec de l’humour, de la promotion et de l’excitation comme Steve Jobs et laisser un public sur le bord de son siège. Malheureusement, à cause de la COVID-19, Apple a dû, ces dernières années, annoncer les nouveaux modèles d’iPhone (les gammes iPhone 12 et iPhone 13) uniquement en vidéo en continu, sans public en direct.

Oui, Apple a fait un travail magistral — tout comme Google — en créant des vidéos intéressantes qui retiennent l’attention du public qui regarde l’événement en direct ou à la demande. Mais si Mark Gurman de Bloomberg s’est bien renseigné, Apple pourrait avoir laissé un indice révélant qu’elle présentera la gamme iPhone 14 devant de vraies personnes à l’intérieur du Steve Jobs Theater.

Dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On publiée ce weekend, Mark Gurman souligne que l’annonce attendue le 7 septembre aura lieu un mercredi, ce qui est inhabituel pour Apple.

L’explication de Mark sur la raison pour laquelle Apple choisirait ce qu’il appelle « un jour atypique pour les lancements de produits Apple » est logique. Il explique que l’entreprise souhaitait laisser le mardi suivant la fête du Travail comme jour de voyage pour les médias et autres invités se rendant à Cupertino pour l’événement. Cela pourrait signifier un retour endiablé de la presse au Steve Jobs Theater.

Encore une annonce en vidéo

En d’autres termes, il semble qu’Apple autorisera à nouveau un « public » en direct dans Steve Jobs Theater pour assister au lancement de l’iPhone 14 de 6,1 pouces, de l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, de l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et de l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Gurman conclut qu’Apple continuera à utiliser la vidéo pour présenter ses nouveaux produits et ses nouvelles fonctionnalités en ligne, mais qu’elle les montrera également sur un écran géant aux personnes présentes.

L’annonce et la sortie anticipés de son appareil le plus populaire pourraient être énormes pour Apple et ses investisseurs. Au cours du quatrième trimestre fiscal de la société (qui se termine à la fin du mois prochain), Apple sera en mesure d’inclure une semaine supplémentaire de ventes d’iPhone 14 pour la période de 3 mois. Gurman souligne qu’Apple a dû faire face à une comparaison difficile avec le quatrième trimestre fiscal de l’année dernière. Pour ce trimestre de l’année dernière, Apple avait enregistré une croissance de 29 % de son chiffre d’affaires.

Les analystes ont déjà relevé leurs estimations du chiffre d’affaires d’Apple pour le quatrième trimestre fiscal à 89 milliards de dollars. Ce chiffre dépasserait largement les 83 milliards de dollars de revenus déclarés par Apple pour le même trimestre de l’année dernière.

Un autre événement en octobre

Outre les nouveaux modèles d’iPhone, nous nous attendons à ce qu’Apple lance trois nouveaux modèles d’Apple Watch, dont un modèle Pro, onéreux et robuste, et l’Apple Watch SE (2022), qui est bon marché. En octobre, Apple devrait présenter un nouvel iPad d’entrée de gamme qui pourrait inclure un port USB-C au lieu d’un port Lightning, et quelques autres changements. Au cours du même événement, nous devrions également voir Apple annoncer la dernière série d’iPad Pro, le modèle de 12,9 pouces arborant à nouveau un écran mini-LCD.