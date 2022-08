Twitter teste l’ajout de labels aux comptes avec des numéros de téléphone vérifiés

Alors que les discussions sur les bots sur Twitter deviennent un réel problème, la plateforme a décidé de lancer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait aider les utilisateurs à identifier les comptes dont le numéro de téléphone est vérifié et ceux qui ne le sont pas. Twitter propose déjà une coche bleue aux comptes vérifiés comme moyen de différenciation et pourrait maintenant envisager d’ajouter un autre label, qui indiquera que le numéro de téléphone associé à un compte est également vérifié.

Depuis qu’Elon Musk a mis en évidence les bots sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont commencé à demander que des changements soient apportés à la manière dont les comptes sont identifiés afin de déterminer lesquels sont plus légitimes que les autres. Comme l’a suggéré Jane Manchun Wong, Twitter ajoutera une tick « numéro de téléphone vérifié » aux comptes, si les propriétaires de ces comptes ont vérifié leurs numéros. Il s’agira d’un petit label de couleur grise placée au-dessus des options « Abonnés » et « Abonnements ».

Twitter is working on verified … phone number label on profile pic.twitter.com/H4gJGaNHQT —Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 19, 2022

Twitter encourage les gens à associer leur numéro de téléphone et leur adresse électronique afin de conférer plus d’authenticité à un compte. Puisque les comptes automatisés existent aussi, Twitter a également introduit un label pour cela, afin qu’il n’y ait pas de confusion et que les gens puissent identifier les bons bots. De plus, la récupération du compte est beaucoup plus facile en cas d’oubli du mot de passe ou si quelqu’un essaie d’y accéder à votre insu.

Les comptes Twitter vérifiés sont déjà tenus de vérifier le numéro de téléphone mobile ainsi que l’adresse électronique. Si ce processus permet de s’assurer que des personnes plus « réelles » utilisent les comptes Twitter, il peut également entraîner des violations de données.

Pour ceux qui ne le savent pas, Twitter a récemment admis qu’environ 5,4 millions de noms de comptes, de numéros de téléphone et même d’adresses électroniques ont été divulgués et consultés par un hacker. En 2020, de nombreux comptes de célébrités, dont ceux de l’ancien président américain Barack Obama, de Joe Biden, d’Elon Musk et d’autres, ont été piratés pour des escroqueries au bitcoin. Et il y en a beaucoup d’autres !

D’autres nouveautés

Il reste à voir si et quand cette nouvelle tick de numéro de téléphone sera déployée pour tous les utilisateurs de Twitter. En attendant, Twitter teste également l’affichage du nombre de vues d’un tweet, là encore repéré par Wong.

Twitter is working on showing Tweet view count

It’s unsure whether it will be visible to the author only or everyone pic.twitter.com/G6N0SIjLbX —Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 19, 2022

Cette fonctionnalité est déjà accessible sur la section d’analyse, mais en l’affichant directement sous un tweet, son accès peut devenir plus facile. Cependant, on ne sait pas encore si cette fonctionnalité apparaîtra pour tous ou si elle ne sera visible que pour la personne qui a tweeté.