Les retards du Mac Studio d’Apple pourraient persister au cours des 2 prochains mois, 6 mois après sa sortie

Le Mac Studio d’Apple est toujours confronté à des retards persistants ces jours-ci, et cela pourrait continuer dans les 2 prochains mois, soit environ 10 semaines. Les rageants retards d’expédition du tout nouveau Mac Studio surviennent alors que près de 6 mois se sont écoulés depuis qu’Apple a présenté le nouveau Mac de bureau en mars dernier.

Selon le récent rapport de WCCFTech, le tout nouveau Mac Studio n’a pas encore commencé à être expédié à une grande partie des clients d’Apple, car il continue à faire face à des problèmes d’expédition. Donc, si vous cherchez à mettre la main sur l’appareil Mac le plus rapide du marché, vous devrez peut-être attendre plusieurs semaines avant qu’il n’arrive chez vous.

WCCFTech note également dans son rapport que la variante haut de gamme du Mac Studio fait probablement l’objet d’une demande importante, car elle connaît le plus long retard d’expédition.

L’agence de presse spécialisée dans la technologie a émis l’hypothèse que les retards du nouveau Mac pourraient avoir un lien avec le fournisseur du System on Chip (SOC) M1 Ultra, TSMC. Ce retard survient alors que le fabricant de puces se bat également pour honorer les commandes d’autres géants technologiques renommés autres qu’Apple.

Selon un article de Mac Rumors, le modèle de base du Studio affiche la date de livraison la plus précoce, entre 1 et 3 semaines. D’autre part, le Mac Studio équipé du M1 Ultra devrait commencer à être livré dans les 7 prochaines semaines, du moins pour l’option du processeur 48 cœurs. Mais si vous lorgnez sur la variante plus puissante avec GPU 64 cœurs, le Mac Studio M1 Ultra pourrait prendre jusqu’à 10 semaines ou plus de 2 mois avant que vous puissiez mettre la main dessus.

Mac Studio : vaut-il la peine d’être acheté ?

Le tout nouveau Mac Studio offre notamment à ses utilisateurs des performances impressionnantes tout en arborant un design portable distinct. Outre ces avantages, l’ordinateur de bureau Mac dispose également de plusieurs ports, permettant à ses utilisateurs de le brancher à plusieurs écrans pour maximiser la productivité globale. Sans oublier que le Mac Studio le plus cher fonctionne avec la puce la plus rapide du géant technologique de Cupertino, rien de moins que le M1 Ultra.

Mac Rumors note dans son rapport que le Mac Studio est essentiellement une offre hybride des toujours populaires Mac mini et Mac Pro, offrant à ses utilisateurs à la fois portabilité et puissance.

Mais étant donné tout cela, le Mac Studio commence à un prix de détail élevé de 2 299 euros, ce qui en fait l’une des offres les plus haut de gamme d’Apple dans sa gamme actuelle.