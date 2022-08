iOS 16 est prêt à être lancé, le déploiement public commencera début septembre

Apple a terminé le développement de la prochaine mise à jour majeure d’iOS, l’entreprise devant commencer le déploiement début septembre. C’est ce qu’affirme Mark Gurman, observateur d’Apple, qui affirme que le travail sur iOS 16 s’est terminé la semaine dernière.

La nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone sera disponible sur les iPhone 8 et plus récents, et le déploiement commencera peu après l’annonce publique, le 7 septembre. Les débuts d’iOS auront lieu en même temps que l’annonce de la nouvelle génération d’iPhone, début septembre, et la disponibilité publique est prévue peu après l’événement.

La nouvelle mise à jour du système d’exploitation d’Apple s’accompagne d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran de verrouillage remanié qui comprend des cadrans similaires aux complications disponibles sur l’Apple Watch, des mises à jour précieuses de Messages, Mail et Photos, la possibilité d’utiliser l’iPhone comme webcam pour votre Mac, et bien plus encore.

L’écran de verrouillage devient plus personnel, plus beau et plus utile avec iOS 16. Grâce à un nouvel effet multicouche, les sujets des photos sont placés avec art devant l’heure sur l’écran de verrouillage, créant ainsi une sensation de profondeur. Les utilisateurs peuvent également modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de caractères et des choix de couleurs expressifs. L’écran de verrouillage comporte des widgets qui s’inspirent des complications de l’Apple Watch, ce qui permet d’obtenir facilement des informations en un coup d’œil, comme les événements à venir du calendrier, la météo, le niveau de la batterie, les alarmes, les fuseaux horaires, la progression de l’anneau d’activité, etc.

Il y a beaucoup d’autres améliorations, notamment une nouvelle fonctionnalité appelée Apple Pay Later qui sera disponible pour les clients aux États-Unis.

Apple Pay Later offre aux utilisateurs aux États-Unis un moyen transparent et sécurisé de fractionner le coût d’un achat effectué avec Apple Pay en quatre paiements égaux répartis sur six semaines, sans intérêt ni frais d’aucune sorte. Intégré à Apple Wallet et conçu en tenant compte de la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later facilite l’affichage, le suivi et le remboursement des paiements Apple Pay Later dans Wallet.

Date de sortie de l’iPhone 14

Selon Mark Gurman, Apple prévoit de révéler la gamme de l’iPhone 14 le 7 septembre 2022. Comme mentionné dans le rapport, « le nouvel iPhone donnera le coup d’envoi d’une saison de produits d’automne chargée, qui comprendra également plusieurs nouveaux Mac, des iPad d’entrée de gamme et haut de gamme, et trois modèles d’Apple Watch ».

Auparavant, des rumeurs concernant la sortie de la série d’iPhone 14 le 13 septembre 2022 circulaient sur Internet. Évidemment, il est important de garder à l’esprit que la société n’a pas encore confirmé les dates.