YouTube ajoutera désormais un filigrane aux Shorts partagés

YouTube a également introduit la possibilité pour les créateurs de prendre une partie d’une vidéo longue durée et de la convertir en Shorts, ce qui est un autre moyen d’encourager les gens à créer davantage de Shorts et de les aider à en regarder davantage.

Pour permettre aux utilisateurs de consommer le plus grand nombre possible de Shorts, YouTube a également mis en place récemment Shorts Shelf. Cette section, qui se trouve sous l’onglet Abonnements, aidera les créateurs à faire la distinction entre leurs vidéos YouTube et les Shorts, tout en aidant les utilisateurs à découvrir facilement ces derniers.