Un nouveau signe de l’arrivée d’une smartwatch Fitbit sous Wear OS

C’est en novembre 2019 que Google a annoncé l’acquisition de Fitbit, et pourtant nous attendons toujours de voir les premiers vrais fruits de ce rachat alors que nous approchons du 3e anniversaire de la mise en œuvre de l’opération. Il y a eu beaucoup de paperasserie juridique à traverser pendant ce temps, mais même ainsi, Fitbit et Google ne semblent pas pressés d’unir leurs équipes pour construire quelque chose. Fitbit continue de sortir ses smartwatches et ses trackers d’activité sans aucun support pour Wear OS ou Google Fit.

Nous attendons de plus amples informations de la part de Google ou de Fitbit, ou des deux, au sujet de l’appareil — mais avec la Google Pixel Watch qui doit également être lancée avant la fin de l’année, il semble que les derniers mois de 2022 pourraient être très chargés pour Google et ses wearables.

Nous n’avons aucune information officielle quant à la date à laquelle la smartwatch Fitbit sous Wear OS pourrait voir le jour , mais étant donné qu’elle a été annoncée en mai, une apparition en 2022 semble probable. Elle pourrait potentiellement apparaître aux côtés du Google Pixel 7 et du Google Pixel 7 Pro et de la… Pixel Watch — ces appareils devraient être dévoilés en septembre ou en octobre.