Une vidéo montre des prototypes des Pixel 7 et Pixel 7 Pro comparés aux modèles actuels

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient être présentés au cours de la première semaine d’octobre, peut-être le 6 octobre. Les précommandes pourraient commencer le même jour. Les deux modèles pourraient être commercialisés la semaine suivante. Des améliorations seront apportées au design par rapport à la série Pixel 6, avec de légers changements apportés à la barre de la caméra et à d’autres parties du smartphone.

Unbox Therapy a pu mettre la main sur une paire de prototypes de Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Bien qu’il ne s’agisse pas de versions finales des smartphones, et que le logiciel ne soit pas ce que vous aurez dans la boîte avec l’un ou l’autre des smartphones (certaines des applications ne sont même pas disponibles pour être exécutées), la vidéo montre les différences et les similitudes entre la ligne Pixel 6 et la ligne Pixel 7.

Une fois de plus, la version Pro de la gamme phare Pixel arborera un téléobjectif périscope donnant à la variante premium trois caméras (principale, ultra-large ainsi que le téléobjectif) par rapport aux deux que vous trouverez sur le modèle non-Pro. Comme le Pixel 6 Pro, le Pixel 7 Pro sera livré avec 12 Go de mémoire vive (RAM), le modèle non Pro étant équipé de 8 Go de RAM (comme sur le Pixel 6).

Le Pixel 7 Pro présente des bords polis, ce que l’on ne retrouve pas sur le modèle non Pro. Les deux appareils prendront en charge la recharge sans fil. Le Pixel 7 Pro ne sera pas seulement doté d’un trou plus petit à l’avant par rapport au Pixel 7, l’appareil le plus cher arborera également des bords d’écran plus minces. En parlant de bords, le Pixel 7 aura des bords plus minces que le Pixel 6 bien que ce dernier ait un écran plus haut. Le Pixel 6 est plus large de 1,72 mm que son successeur, et pèse 10 grammes de plus.

Le Pixel 7 Pro est 0,20 mm plus fin que le Pixel 6 Pro et la bosse de la caméra reste la même à 11,50 mm. Le nouveau modèle est 0,78 mm plus large et 1 g plus lourd que son prédécesseur. L’écran incurvé semble également être moins prononcé sur le prochain modèle.

Encore une inconnue : le prix

Malheureusement, il y a quelques éléments que nous ne connaissons toujours pas, notamment la capacité de la batterie sur les nouveaux modèles, si le capteur d’empreintes digitales a été amélioré et si la reconnaissance faciale a été ajoutée à la série Pixel 7. Si les différences de résolution d’écran restent les mêmes, l’écran du Pixel 7 Pro sera de 1440p contre 1080p sur le Pixel 7. Mais le modèle Pro devrait également permettre aux utilisateurs d’économiser de la batterie en réduisant l’affichage à 1080p sur demande.

Avec cela, nous savons à peu près tout sur la série Pixel 7, sauf une chose : le prix. Nous nous attendons à ce que Google s’en tienne à la tarification des appareils de l’année dernière. Si cela finit par être le cas, le Pixel 7 pourrait coûter 649 euros et le Pixel 7 Pro pourrait coûter 899 euros. Ces chiffres seront probablement la seule inconnue au moment où Google s’apprête à lancer les smartphones.