Une fuite laisse entendre que nous verrons un … iPhone 14 mini !

La majorité des rumeurs concernant l’iPhone 14 ont jusqu’à présent suggéré qu’Apple ne produira pas un iPhone 14 mini, et sortira plutôt un iPhone 14 Max comme quatrième modèle phare de 2022 — mais une nouvelle fuite rame à contre-courant.

Selon 91mobiles et Evan Blass — deux sources bien connues de fuites avec de solides antécédents — l’un des partenaires asiatiques d’Apple prévoit de stocker 7 nouveaux appareils le mois prochain. Ces appareils comprennent apparemment un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro Max, et… un iPhone 14 mini. Comme si cela ne suffisait pas, la liste est complétée par la 10e génération d’iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces et deux nouveaux iPad Pro (un modèle de 11 pouces et un modèle de 12,9 pouces).

La plupart des autres sources prédisent que nous ne verrons pas de nouveaux iPad avant octobre, mais cette fuite les fait apparaître lors de la présentation de l’iPhone 14.

Si l’on additionne tous ces éléments, il semble que l’information de ce partenaire soit fausse, mais elle vaut la peine d’être signalée simplement pour les antécédents des sources concernées. Blass a précisément divulgué des informations à l’avance sur la Pixel Watch de Google, parmi de nombreux autres appareils, par exemple.

Le fait que ces détails aient été publiés montre à quel point il est difficile de produire des appareils en secret. Alors que des entreprises comme Apple, Samsung et Google pourraient être en mesure de garder un œil sur leurs propres employés, toute une série de tiers — des revendeurs internationaux aux fabricants de coques de téléphone — doivent être informés à l’avance de ce qui va arriver.

Quoi qu’il en soit, ce serait une énorme surprise, mais peut-être y aura-t-il un successeur à l’iPhone 13 mini après tout. Et peut-être qu’Apple veut gagner du temps en dévoilant ses nouveaux iPhone et iPad en une seule fois — bien que cela semble encore très improbable à ce jour.

Une fuite légitime ou non ?

Comme mentionné, il est difficile de lancer de nouveaux smartphones ou tablettes sans qu’il y ait des fuites ou des rumeurs à l’avance. Non seulement les entreprises ont du mal à garder le silence sur leurs projets, mais elles savent aussi que ces appareils à venir suscitent un intérêt considérable. Cela incite les publications et les utilisateurs à diffuser autant d’informations spéculatives que possible.

Comme indiqué dans l’article de 91mobiles, les détails concernant l’iPhone 14 mini et les iPad proviennent de l’un des plus grands distributeurs Apple de la région asiatique. Cela dit, il est crucial de prendre toute fuite ou rumeur dans son contexte, et étant donné que nous avons vu tant de sources mentionnant deux iPhone de taille standard et deux iPhone plus grands constituant la gamme d’iPhone 14, nous allons prendre cette nouvelle information avec des pincettes.