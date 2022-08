YouTube teste un nouveau tiroir de navigation sur Android

YouTube expérimente une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d’Android qui remplace l’onglet « Explorer » par un tout nouveau tiroir de navigation. Le changement a été annoncé avec un post sur Telegram par le compte officiel de Google News.

« Auparavant, devant le carrousel de filtres en haut de la page d’accueil, il y avait un bouton “Explorer” qui ouvrait une page séparée. Il a maintenant été remplacé par un bouton qui fait apparaître un panneau de navigation latéral », peut-on lire dans une partie de la publication.

Comme expliqué ci-dessus, la nouvelle fonctionnalité ouvrira un panneau latéral avec les options suivantes : Tendance, Music, Films, En direct, Jeux et Sports. YouTube cherche à supprimer complètement la page « Explorer » et à offrir aux utilisateurs une meilleure expérience et à les aider à trouver des sujets nouveaux et intéressants plus rapidement et plus facilement.

Cette nouvelle barre latérale peut également être appelée par un geste latéral en glissant depuis le côté gauche de votre écran. La nouvelle barre latérale n’est accessible qu’à partir de l’onglet d’accueil, et pour l’instant uniquement sur les appareils Android.

L’application YouTube est l’une des plus populaires et des plus fréquemment utilisées sur les smartphones Android, et Google y ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités. Au début du mois, nous avons appris que YouTube travaillait sur une fonction de zoom par pincement pour les utilisateurs d’Android (et vous pouvez l’essayer vous-même sur la page d’expérimentation de YouTube), et le mois dernier, une autre nouvelle fonction a fait la une des journaux : la possibilité de transformer n’importe quelle vidéo en short.