OPPO égale Samsung pour la sortie de la mise à jour Android 13 en août avec ColorOS 13

OPPO lance sa mise à jour ColorOS 13 aujourd’hui, et a détaillé les fonctionnalités qui vont arriver pour ses appareils qui disposeront d’Android 13. OPPO, qui, avec les autres entreprises sous l’égide de la holding BBK, OnePlus et Vivo, est le plus grand fabricant de smartphones au monde, battant Samsung dans les ventes collectives, ne reste pas en arrière quand il s’agit de l’annonce et de la publication de la dernière mise à jour Android 13 pour ses smartphones.

La dernière version d’Android est livrée avec l’interface ColorOS 13 de OPPO, mise à jour avec un design frais que la société appelle « Aquamorphic ». La nouvelle couche de peinture d’Android comprend plusieurs couches, comme une palette de thèmes « inspirée par la couleur changeante de la lumière entre le lever et le coucher du soleil au niveau de la mer, tandis que la nouvelle police du système améliore la lisibilité du texte du système dans toutes les langues », explique OPPO.

ColorOS 13 propose également un excellent mode d’affichage permanent baptisé « Homeland », qui « dépeint des scènes puissantes d’animaux sauvages dans la nature ». Les animations du nouveau mode Always-On Display décrivent comment l’habitat desdits animaux change en fonction des fluctuations météorologiques de votre quotidien, « pour vous inviter à prêter attention au changement climatique et à la terre sur laquelle nous vivons ensemble », informe OPPO.

Nouvelles fonctionnalités de ColorOS 13

Bien que ce soit un ajout louable, et outre les visuels grandement mis à jour, OPPO a également présenté les principaux changements sous le capot qu’Android 13 apporte et a ajouté ses propres algorithmes Dynamic Computing Engine :

Le Dynamic Computing Engine de OPPO améliore la planification des ressources matérielles pour prolonger la durée de vie de la batterie en trouvant un meilleur équilibre entre hautes performances et faible consommation d’énergie. Il permet également de maintenir un plus grand nombre d’applications en vie en arrière-plan, ce qui permet de passer d’une application à l’autre sans perdre l’état d’une application ou subir un décalage lors du passage d’une application à une autre.

Étant donné que les fleurons de OPPO disposent de l’un des meilleurs écrans de smartphone, la société utilise les caractéristiques de ces panneaux pour réduire le taux de rafraîchissement du Always-On Display à son minimum de 1 Hz afin d’économiser jusqu’à 30 % sur la consommation de la batterie.

Assistant de réunion

Une autre nouvelle fonctionnalité de ColorOS 13 pour faciliter la vie de votre smartphone est « Assistant de réunion », qui vise à aider pendant l’afflux de réunions en ligne qui est arrivé avec les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19.

Assistant de réunion « donne automatiquement la priorité aux paquets de données sans fil pour fournir une connexion plus stable pendant les réunions en ligne. Il simplifie également les notifications des bannières pour minimiser les distractions tout en permettant aux utilisateurs d’ajouter un raccourci OPPO Notes 4 qui aide à prendre le compte rendu de la réunion avec Notes dans une petite fenêtre contextuelle », explique OPPO.

Connexion multi-écrans

ColorOS 13 améliore également la connectivité entre appareils, avec la nouvelle fonction « Connexion multi-écrans » qui vise à offrir un transfert transparent entre votre téléphone OPPO et votre tablette ou ordinateur. Le partage d’écran facile, les transferts de fichiers dans de nombreux formats sans limitations et le contrôle des applications mobiles depuis l’écran de votre ordinateur ne sont que quelques exemples des avantages de la fonction Connexion multi-écrans.

Quand mon smartphone OPPO recevra-t-il la mise à jour Android 13 et ColorOS 13 ?

OPPO a en fait conclu un partenariat direct avec Google pour la mise à jour Android 13 et le développement de la surcouche ColorOS 13. Voici la liste chronologique des smartphones OPPO prévus pour la mise à jour Android 13 avec ColorOS 13 en tête :

OPPO Find X5/Pro: août 2022

OPPO Find X3 Pro, Reno 8 Pro 5G: septembre 2022

OPPO Reno 8, 7, 6-series, F21 Pro, K10, A77, A76 : octobre 2022

OPPO Find X2 Pro, X5 Lite, X3 Neo: décembre 2022

OPPO affirme qu’elle mettra à jour environ 35 de ses modèles de smartphones les plus populaires vers Android 13 avant la fin de l’année, et qu’elle apportera ColorOS 13 à tous les autres modèles de sa gamme avant la fin de la première moitié de l’année 2023.

Le lancement de ColorOS 13 intervient quelques jours seulement après la sortie officielle d’Android 13 pour les appareils Pixel, faisant de OPPO l’un des premiers fabricants Android tiers à commencer à déployer la dernière version du système d’exploitation de Google.