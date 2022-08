Avec son iPhone 14 Pro, Apple va lancer le début d’une triste tendance

Les fuites et les rumeurs suggèrent que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront des appareils extrêmement intéressants, mais que l’iPhone 14 standard pourrait être décevant, non seulement parce qu’il est probablement doté d’un design un peu vieillot, mais aussi parce qu’il pourrait ne pas avoir de nouveau chipset.

Il ne s’agirait pas non plus d’un cas isolé, puisqu’une source affirme que l’iPhone 15 pourrait également être équipé d’une puce plus ancienne. C’est ce qu’affirme une fuite sur Weibo. Le message a été repéré par GizChina, et il indique que l’iPhone 15 aura le chipset A16 que nous nous attendons à voir dans la gamme d’iPhone 14 Pro, tandis que l’iPhone 15 Pro aura un nouveau chipset A17.

En d’autres termes, l’iPhone standard de l’année prochaine aura probablement un chipset plus récent que le prochain iPhone 14 — qui, selon la rumeur, sera équipé du A15 de la gamme d’iPhone 13 — mais il aura toujours un an de retard sur le meilleur processeur mobile d’Apple.

La source ne dit pas si cette tendance se poursuivra au-delà de l’iPhone 15, mais Ming-Chi Kuo, un analyste avec une grande expérience en matière d’informations sur Apple, nous a déjà dit que cette situation devrait perdurer.

Donc, alors qu’il est important de prendre cette nouvelle information avec des pincettes, le fait que deux fuites rapportent que les derniers chipsets seront réservés aux modèles Pro suggère qu’il y a une forte chance que cela soit vrai. Cela dit, il est encore très tôt pour parler de l’iPhone 15, sans parler des iPhone suivants, donc même si c’est le plan actuel d’Apple, il pourrait toujours changer. Espérons que ce sera le cas, car même les modèles standard sont des smartphones haut de gamme, et il est difficile de justifier l’utilisation d’un matériel vieux d’un an.

Des smartphones toujours performants !

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle décevante, il est peu probable qu’elle pose un problème majeur, car les puces mobiles d’Apple sont déjà nettement plus performantes que celles de ses concurrents. Ainsi, même si l’iPhone 14 et l’iPhone 15 sont lancés avec un processeur dépassé, il y a de fortes chances qu’ils aient des performances comparables à celles des smartphones équipés des meilleurs processeurs de sociétés comme Qualcomm et Samsung.

Néanmoins, même si la différence n’existe que sur le papier, elle pourrait rendre les modèles d’iPhone standard beaucoup moins attrayants pour les potentiels acheteurs. Mais peut-être est-ce là le but recherché, Apple cherchant peut-être à stimuler la popularité de la gamme Pro et ainsi gagner davantage d’argent…