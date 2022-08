WhatsApp travaille sur une fonctionnalité pour annuler la suppression d’un message

Vous avez déjà supprimé un message par erreur et vous vous êtes ensuite mis en colère contre vous ? Eh bien, WhatsApp a pensé à ce genre de situations. WhatsApp a récemment travaillé sur de nombreuses mises à jour et les a publiées une par une, apportant de nouvelles expériences aux utilisateurs. La plateforme de messagerie publie maintenant la v2.22.18.13 depuis le programme bêta du Google Play Store, qui inclut la possibilité d’annuler les messages supprimés.

Cette fonctionnalité est en préparation depuis juin, et avec la dernière mise à jour bêta, la société la met à la disposition d’un groupe sélectionné d’utilisateurs bêta de l’application.

Ce qu’elle fait est assez simple : lorsque vous utilisez l’option « Supprimer pour moi », cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’annuler les messages qui ont été supprimés. En effet, dès lors que vous supprimez un message pour vous, WhatsApp vous indique en bas de l’écran que vous pouvez annuler la suppression si vous avez fait une erreur. Un aspect important ici est que la fonctionnalité n’est disponible que pour l’option « Supprimer pour moi », et non pour l’option « Supprimer pour tout le monde ».

Vous aurez quelques secondes pour arrêter le processus, ce qui vous permettra de récupérer le message et, si vous le souhaitez, de le supprimer pour tout le monde. Il s’agit d’une fonctionnalité très attendue et très nécessaire. Auparavant, si vous tapiez sur « Supprimer pour moi » au lieu de « Supprimer pour tout le monde », nous n’avions pas d’autre option, ce qui reste problématique si votre message incorrect se retrouve dans un groupe WhatsApp alors qu’il ne devrait pas.

La fonctionnalité est disponible avec la dernière mise à jour bêta du Play Store. Il est important de mentionner qu’il s’agit toujours d’une fonctionnalité bêta et que la date de sortie officielle n’est toujours pas annoncée. On ne sait toujours pas à l’heure actuelle si une autre fonctionnalité d’annulation de suppression, cette fois pour l’option « Supprimer pour tout le monde », est en préparation.

D’autres fonctionnalités WhatsApp en cours d’élaboration pour lesquelles il faut s’enthousiasmer

L’équipe de développement de WhatsApp ne s’est pas reposée sur ces lauriers ces derniers mois, et la populaire application de chat a testé et développé des tas de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui devraient vous arriver bien assez tôt.

L’équipe de WhatsApp s’est beaucoup concentrée sur les mises à jour de statut récemment, et il semble de plus en plus que l’application de chat pense aux Stories. Par exemple, l’une des récentes fonctionnalités découvertes dans une version bêta de l’application (encore une fois pour Android jusqu’à présent) est une fonctionnalité de réaction rapide pour les mises à jour de statut. Fondamentalement, ce qu’elle fait est de vous permettre de choisir un emoji pour réagir avec la mise à jour de statut de quelqu’un, de la même manière que vous pouvez le faire pour les Stories Instagram. Une autre fonctionnalité récemment découverte (et toujours en cours de développement) est la possibilité d’enregistrer une note vocale comme mise à jour de statut au lieu du texte ou de l’image que vous pouvez y mettre.

Enfin, l’équipe de développeurs de l’application travaille à vous permettre de voir les mises à jour de statut de vos amis directement sur la page de toutes les discussions sur WhatsApp. De cette façon, vous serez en mesure de dire lequel de vos amis a récemment mis à jour son statut et il sera beaucoup plus facile de se tenir au courant de ce qui se passe avec vos amis sur WhatsApp.