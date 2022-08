TikTok a introduit un nouveau filtre qui génère de l’IA de type texte-image. Grâce à ce filtre, une image que vous n’avez peut-être pas encore vue apparaît lorsque vous tapez des phrases, des mots ou des dates qui sont très importants pour vous. Les utilisateurs ont apprécié ces images, car elles présentaient un photoréalisme et une ambiguïté. Pour l’utiliser, il suffit de chercher dans la barre de recherche du filtre, « AI Green Screen », et de taper le mot ou la phrase pour commencer à générer les photos que vous voulez voir. En mars dernier, Tiktok a étendu ses fonctionnalités en affichant ses Stories sur la page « Pour vous ». Les utilisateurs peuvent également aimer et commenter une certaine story, tout comme n’importe quelle autre vidéo Tiktok qui a été publiée. La seule différence est que cela ne dure que 24 heures.

L’ancien format était que lorsque les utilisateurs touchaient le bouton de partage sur leurs Stories, la seule option est de partager celles-ci avec leurs amis dans l’application. Désormais, la même interface offrait davantage d’options sur une nouvelle ligne en ajoutant le « bouton de copie du lien », et la possibilité de partager sur Reddit, Facebook, Instagram et Instagram Stories.