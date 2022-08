Découvrez Microsoft Dev Box, des environnements de développement très performants, sécurisés et prêts à coder

Microsoft a annoncé la public preview de Dev Box, un service géré qui peut être utilisé pour créer à la demande des « postes de travail » basés sur le cloud pour des projets spécifiques sur Azure. Microsoft décrit les environnements de développement comme étant très performants, sécurisés et prêts à coder.

Anthony Cangialosi, PM principal du groupe chez Microsoft, a déclaré que l’avantage de Dev Box est le suivant :

Les développeurs peuvent se concentrer sur l’écriture du code qu’ils sont les seuls à pouvoir écrire au lieu d’essayer d’obtenir un environnement de travail capable de construire et d’exécuter le code.

Les Dev Box sont mises en place par une organisation pour être prêtes à ce que les développeurs commencent à coder et sont préconfigurées avec tous les outils et paramètres dont les développeurs ont besoin pour leurs projets et leurs tâches. L’objectif est qu’un développeur puisse choisir de créer ses propres « Dev Box » lorsqu’il a besoin de passer rapidement d’un projet à l’autre, d’expérimenter une validation de concept ou d’exécuter une build complète en arrière-plan pendant qu’il passe à la tâche suivante.

Le principe est le suivant : les équipes de développeurs créent et maintiennent des images de Dev Box avec tous les outils et dépendances de leurs développeurs. L’équipe choisit et peut déployer la bonne taille de Dev Box pour des rôles spécifiques dans une équipe, avec des choix de 4 vCPU/16 Go à 32 vCPU/128 Go SKU, et la possibilité de déployer des Dev Box dans la région Azure la plus proche prête à être connectée par le réseau global Azure.

Selon Microsoft, Dev Box prend en charge tout IDE, SDK ou outil de développement fonctionnant sous Windows. Les développeurs peuvent cibler toute charge de travail de développement qui peut être construite à partir de Windows, y compris les applications de bureau, mobiles, IoT et Web. Le service peut également être utilisé pour créer des applications multiplateformes depuis le Windows Subsystem for Linux et le Windows Subsystem for Android.

Disponible en preview

Le contrôle est maintenu à l’aide de groupes Azure Active Directory, de sorte qu’un administrateur peut accorder l’accès au code source sensible et aux données client pour chaque projet.

Microsoft Dev Box est actuellement disponible en preview, et pendant cette phase, les organisations bénéficient des 15 premières heures de la Dev Box 8vCPU et 32 Go de mémoire SKU gratuitement chaque mois, ainsi que des 365 premières heures de la Dev Box Storage SSD 512 Go SKU. L’utilisation est ensuite facturée selon un modèle de tarification basé sur la consommation.