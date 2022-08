À partir d’aujourd’hui, les créateurs de Facebook et Instagram disposent de 6 nouvelles fonctionnalités qu’ils peuvent utiliser pour leurs contenus Reels. Mais parmi les six, la fonctionnalité la plus intrigante est la prise en charge d’un d’autocollant défi « Ajout perso » qui a d’abord été utilisé et popularisé dans les Stories Instagram.

Meta a annoncé par le biais d’une vidéo publiée sur Facebook que, en plus de toutes ses autres nouvelles fonctionnalités axées sur les Reels, elle offrirait désormais un soutien pour son autocollant « Add Yours » ou « Ajout perso » en français dans les Reels pour Instagram et Facebook.

Oui, les utilisateurs d’Instagram et de Facebook peuvent désormais ajouter l’autocollant « Ajout perso » à leurs Reels afin de créer un élément interactif pour leurs publications. L’autocollant permet essentiellement aux spectateurs d’un Reel donné d’ajouter leur propre réponse à l’invitation donnée par l’autocollant « Ajout perso ».

Une fois que d’autres utilisateurs commencent à ajouter leurs réponses à l’invitation de votre autocollant « Ajout perso », Facebook et Instagram génèrent une page remplie des réponses à votre autocollant et cette page indique qui a lancé la tendance de l’autocollant en haut de la page.

Sur Instagram, vous devriez pouvoir l’utiliser en créant un Reel comme d’habitude, puis ouvrez la page Autocollant et choisissez « Ajout perso ». Vous pouvez ensuite écrire votre propre message. Sur Facebook, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité en créant un Reel comme vous le faites habituellement, puis en sélectionnant l’icône Autocollants > Ajout perso. À partir de là, vous pouvez écrire votre propre défi.

Reels, la nouvelle vague arrive

Quant aux cinq autres nouvelles fonctionnalités de Reels que Meta a annoncées hier, vous pouvez vous attendre à voir : de nouveaux indicateurs de performance pour les Reels Facebook depuis le Creator Studio, la possibilité pour les créateurs de gagner de l’argent sur les Reels Facebook par l’envoi d’Étoiles, la prise en charge du remixage des Reels, la prise en charge du partage des Reels Instagram sur Facebook, et la possibilité de « créer automatiquement » des Reels Facebook à partir de Stories existantes.

Enfin, la firme indique que le temps passé à regarder des Reels sur Facebook et Instagram a progressé de 30 % au cours des trois derniers mois, et « ces nouvelles fonctionnalités font partie des efforts de Meta pour faire de Reels le meilleur endroit pour les créateurs de toute taille afin qu’il puisse développer leur créativité, leur audience et leur carrière ».