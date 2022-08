Meta lance Horizon Worlds en France, alors que la société étend son univers virtuel

Meta lance Horizon Worlds en France et en Espagne, afin d’étendre sa plateforme sociale pour la réalité virtuelle. La France et l’Espagne rejoignent les trois marchés existants de Horizon Worlds : Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, où la réalité virtuelle est déjà disponible.

Dans une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé le lancement par une photo et a indiqué que l’entreprise prévoyait d’étendre la plateforme à d’autres pays à l’avenir.

Meta a lancé Horizon Worlds pour tous les utilisateurs âgés de plus de 18 ans au Canada et aux États-Unis en 2021 et a mis la plateforme à la disposition des utilisateurs du Royaume-Uni en juin. En avril, Meta a déclaré qu’elle travaillait sur une version Web pour permettre aux gens de découvrir des mondes virtuels sans posséder de casque VR. Au cours des deux derniers mois, la société a également ajouté des fonctions de sécurité telles que des contrôles pour le chat vocal et des limites personnelles autour des avatars dans la plateforme VR, selon TechCrunch.

Horizon Worlds n’est qu’une des applications sociales VR proposées par le géant technologique, qui a pour ambition de construire un Métaverse composé de nombreux mondes virtuels de ce type.

L’entreprise espère que les utilisateurs passeront plus de temps à fréquenter leurs amis dans ces mondes virtuels et qu’ils dépenseront même de l’argent pour acheter des biens dans l’application. Mais le géant technologique est encore très loin de pouvoir réaliser tout cela.

Une ambition portée par le Métaverse

Depuis qu’il est passé de Facebook à Meta, le géant de la technologie a consacré beaucoup d’argent à la construction du Métaverse au cours des deux derniers trimestres. La société a connu sa toute première baisse de revenus trimestriels au deuxième trimestre 2022, mais elle est convaincue que ses projets de Métaverse portent leurs fruits. En février, Meta a déclaré que l’application Horizon World comptait plus de 300 000 utilisateurs mensuels.

Zuckerberg a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels pour le deuxième trimestre 2022 que l’expansion du Métaverse est une entreprise coûteuse, et qu’ils devront parier sur elle pour les prochaines années. Zuckerberg a ajouté qu’il est convaincu qu’ils seront « heureux d’avoir joué un rôle important dans la construction du Métaverse », car il devient « plus important dans chaque partie de la façon dont nous vivons à partir de plateformes sociales. »

En avril, le PDG de Meta a déclaré que l’entreprise avait perdu 3 milliards de dollars à cause de la construction de Métaverse, mais il avait bon espoir qu’elle se concrétise d’ici 2030.

Les futurs plans de Meta

Zuckerberg a révélé que les revenus des applications de Meta, telles que Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger, aident à financer les projets de l’entreprise dans le domaine de la réalité virtuelle, qui, selon lui, représente l’avenir du géant technologique. Et ce, bien que l’entreprise perde constamment de l’argent sur son plan. Au premier trimestre 2022, Reality Labs de Meta a fonctionné avec une perte de 2,96 milliards de dollars, et en 2021, Reality Labs a perdu plus de 10 milliards de dollars, selon Variety.

Zuckerberg a déclaré que ce n’est que lorsque les produits sont mis sur le marché qu’ils finissent par devenir mordants et qu’ils apportent des revenus ou des bénéfices à l’entreprise.

Le PDG de Meta a ajouté que le Métaverse pose les bases de ce que sera l’entreprise en 2030.