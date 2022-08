Microsoft est en train de délaisser la division Modern Life Experiences

by

Beaucoup ont accusé Microsoft de devenir une société centrée sur l’entreprise, et à bien des égards, ce n’était pas nécessairement faux. Les investissements dans des produits tels que les services de cloud, Azure, LinkedIn, Microsoft 365, etc., ont tous prouvé que Microsoft se concentrait davantage sur les produits d’entreprise pour une raison très simple : ce sont ceux qui rapportent le plus.

Et sans aucun doute, la stratégie de Microsoft a fonctionné à merveille, notamment parce que ces produits ont enregistré une croissance énorme, en particulier au cours des deux dernières années.

Cependant, le géant du logiciel basé à Redmond ne voulait pas laisser les consommateurs derrière elle, alors dès 2018, l’entreprise a formé une division appelée Modern Life Experiences dont le rôle était on ne peut plus simple : reconquérir les consommateurs et leur faire aimer Microsoft à nouveau.

Avec près de 200 employés, cette division était en charge du côté consommateur des produits Microsoft, et d’une certaine manière, tous ces efforts ont très bien fonctionné. Microsoft Teams, Microsoft 365, Surface, Xbox, et ainsi de suite, ont tous connu une croissance significative dans le secteur grand public également.

Mais selon BusinessInsider, Microsoft est en train de délaisser cette division Modern Life Experiences pour une raison qui est actuellement inconnue. L’abandon par la société des Modern Life Experiences pourrait faire croire à certains que Microsoft se concentre à nouveau sur les entreprises. Cette nouvelle intervient quelques semaines après que Microsoft a réduit de moins de 1 % son effectif de 180 000 personnes, avec des suppressions de postes dans les secteurs du conseil et des solutions clients et partenaires. Microsoft a également supprimé des postes ouverts, car elle ralentit l’embauche dans un contexte de ralentissement économique.

Microsoft toujours recentré sur les consommateurs

Mais ce n’est pas forcément vrai. Manik Gupta, qui a rejoint Microsoft l’année dernière en tant que responsable des expériences des consommateurs au sein de l’entreprise, joue désormais un rôle beaucoup plus important dans la stratégie à long terme du géant des logiciels, notamment dans sa relation avec les consommateurs.

Toutefois, il est difficile de dire si Microsoft prévoit de grandes nouveautés pour les consommateurs à long terme, surtout après que la société a abandonné un si grand nombre de ses produits dans ce secteur, notamment Windows Phone, les appareils Lumia, Microsoft Band et même Cortana. Les efforts de Microsoft auprès des consommateurs se concentrent désormais sur Windows, Microsoft 365, Microsoft Teams pour les consommateurs, Surface, et bien sûr Xbox.