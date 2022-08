La Galaxy Watch 5 est plus épaisse et plus lourde que ce que Samsung a indiqué

Les modèles Galaxy Watch 5 de Samsung ont finalement été révélés et la Pixel Watch de Google et la Watch Series 8 d’Apple se profilent à l’horizon. Les choses qui attirent le plus l’attention quand il s’agit des meilleures smartwatches sont la taille de l’écran, les fonctionnalités et les capteurs de santé et de fitness, l’autonomie de la batterie, le logiciel et les dimensions, et il semble que bon nombre de fabricants de smartwatches n’ont pas été tout à fait honnêtes sur ce dernier point.

Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ne sont pas des mises à niveau massives par rapport à leurs prédécesseurs, mais elles prennent soin de l’un des plus gros problèmes que les utilisateurs de Samsung avaient avec la génération précédente : la capacité de la batterie et la vitesse de charge.

Les nouvelles montres sont dotées d’un écran en cristal de saphir pour une meilleure durabilité, d’un nouveau capteur de température corporelle et d’un arrière plus incurvé pour que les capteurs soient mieux en contact avec le poignet. À part cela, One UI Watch 4.5 ajoute une foule de nouvelles fonctions d’accessibilité et la Pro a un boîtier en titane.

Jusqu’ici, tout va bien, non ? Eh bien, Samsung semble nous avoir laissé dans l’ignorance de l’épaisseur et du poids des montres Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, ce qui est un gros problème, car la Pro est un monstre, et la dernière chose que vous voudriez est que Samsung sous-estime sa taille.

Le YouTuber DC Rainmaker a vu des commentaires sur Internet selon lesquels l’épaisseur de 10,5 mm annoncée ne correspondait pas à la réalité, étant donné que la Galaxy Watch Active 2, beaucoup plus élégante, mesurait 10,9 mm.

Samsung a changé sa façon de mesurer l’épaisseur

Il a donc sorti son outil de calibrage et sa balance et a découvert que Samsung n’est pas le seul à tromper les consommateurs sur l’épaisseur des smartwatches, c’est une tendance à l’échelle de l’industrie, et seules deux entreprises bien connues l’évitent.

Si vous allez sur le site Web de Samsung, la fiche technique indique que la Watch 5 de 40 mm pèse 28,7 grammes et a des dimensions de 39,3 x 40,4 x 9,8 mm, tandis que la Pro de 45 mm pèse 46,5 grammes et mesure 45,4 x 45,4 x 10,5 mm. En réalité, ce n’est pas le cas, et la Galaxy Watch 5 de 40 mm fait près de 13 mm d’épaisseur, soit environ 30 % de plus que ce que Samsung a annoncé. Mais ce n’est pas tout, car la montre est plus lourde sur la balance.

De même, même si le modèle Watch 5 de 44 mm est censé avoir une épaisseur de 9,8 mm et un poids annoncé de 33,5 grammes, elle fait en réalité plus de 13 mm d’épaisseur et pèse 55 grammes. Samsung ne ment pas carrément, puisqu’elle précise que le poids n’inclut pas les bracelets, et que si l’on enlève les bracelets, « on arrive au poids spécifié », explique DC Rainmaker. Mais qui utilise une montre sans bracelets… ?! Pour ce qui est de la Pro, Samsung affirme qu’elle fait 10,5 mm d’épaisseur et qu’elle pèse 46,5 grammes, mais en réalité, elle est 50 % plus épaisse (15 mm).

Pas la seule

Samsung n’est pas le seul à tromper les consommateurs, puisque le Youtuber a découvert qu’Apple, Garmin et Polar sous-estiment tous l’épaisseur de leurs montres, tandis que Fitbit et Wahoo sont les seules entreprises à être honnêtes sur les spécifications.

Cela nous amène à la question suivante : que mesurent réellement ces entreprises ? Eh bien, Apple et Garmin ne tiennent apparemment pas compte de la bosse du capteur, mais Samsung va encore plus loin et ne s’occupe pas du tout du dos de la montre, mais seulement de la paroi latérale dans ses calculs. La partie capteur des smartwatches disparaît en quelque sorte dans la peau, mais il est tout de même malhonnête de ne même pas avoir un avertissement pour expliquer que la partie capteur n’est pas incluse.

En fin de compte, la bosse n’ajoute qu’environ un ou deux millimètres à la profondeur, donc le véritable fraudeur ici est Samsung parce que la Pro est 5 mm plus épaisse que l’épaisseur revendiquée et la société pense qu’il est correct de ne pas mesurer la partie arrière du tout.

La controverse sur le poids et l’épaisseur mise à part, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro semblent être des montres assez solides et sont actuellement en précommande, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour les obtenir, car les précommandes vous donnent accès à certaines offres exclusives.