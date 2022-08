La barre des tâches du Galaxy Z Fold 4 pourrait également s’appliquer aux Z Fold plus anciens

Cela fait presque une semaine que Samsung a dévoilé ses deux nouveaux smartphones pliables — le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Et tandis que la plupart des critiques se sont concentrées sur la façon dont le matériel de ces deux smartphones est vraiment impressionnant, un domaine dans lequel ils sont très attendus est le logiciel.

C’est encore plus vrai pour le Galaxy Z Fold 4 que pour son petit frère. Le Z Fold vise à remplir un objectif très ambitieux — être un smartphone/tablette 2-en-1. Son succès à cet égard dépend beaucoup plus du logiciel que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Certes, le Galaxy Z Fold 4 a fait quelques progrès dans ce domaine. Le smartphone pliable est équipé d’Android 12 L, un système d’exploitation spécialement conçu par Google pour les dispositifs pliables et les tablettes. L’un des plus gros points forts du logiciel du Galaxy Z Fold 4 est la barre des tâches.

Cette dernière permet d’accéder facilement à un maximum de 8 raccourcis d’applications en plus des applications récemment utilisées. Ainsi, la barre des tâches facilite le multitâche, l’un des plus grands avantages d’un smartphone pliable comme le Galaxy Z Fold 4.

Previous Galaxy Z Fold devices will get the new Taskbar introduced with the Z Fold4 alongside One Ui 4.1.1 “later this year” pic.twitter.com/PUBxGpyfNI

—Anthony (@TheGalox_) August 13, 2022