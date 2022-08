Spotify offre 3 mois de Premium gratuit, voici comment l’obtenir

Spotify propose désormais une période d’essai de 3 mois de son niveau Premium dans le monde entier, donnant ainsi aux nouveaux venus une chance d’essayer le service de streaming avant de décider si cela vaut la peine de payer 10 euros par mois. La période d’essai standard de Spotify est de 30 jours, mais il arrive que Spotify propose un essai de trois mois.

La dernière offre, annoncée ce lundi 15 août, est ouverte à tous ceux qui n’ont pas encore souscrit à Spotify Premium. Mais dans le but de faire revenir les abonnés à Spotify Premium qui ont abandonné le service avant le 15 juillet 2022, Spotify propose également 3 mois pour le prix d’un, ce qui revient à seulement 3,33 euros par mois.

L’offre de 3 mois est disponible pour les nouveaux abonnés individuels et étudiants, tandis que les nouveaux abonnés Spotify Duo et Famille peuvent recevoir un mois gratuit.

« Vous avez besoin d’un petit remontant pour traverser l’automne et les jours plus frais qui s’annoncent ? » a déclaré Spotify dans un message sur son site Web annonçant l’offre de 3 mois. « Il est facile de garder le rythme de l’été avec vos morceaux préférés sur la plage ou au bord de la piscine — surtout quand ils sont illimités, à la demande et sans publicité — et quand ils coûtent encore moins cher ».

C’est vrai, Spotify Premium supprime les publicités qui émaillent sa version gratuite. Il permet également aux utilisateurs mobiles de sélectionner chaque titre, tandis que les utilisateurs gratuits doivent se contenter d’une option de lecture aléatoire et d’un maximum de 6 sauts par heure (bien que la version de bureau permette la lecture à la demande). L’écoute hors ligne est également possible pour les abonnés payants, alors que la version gratuite n’offre pas cette fonctionnalité.

Comment obtenir 3 mois gratuits de Spotify Premium ?

L’offre actuelle de Spotify de 3 mois gratuits de Premium est valable jusqu’au 11 septembre. Une fois la période d’essai terminée, votre abonnement sera renouvelé automatiquement au prix mensuel standard, sauf si vous résiliez avant la fin de la période d’essai.

Pour vous inscrire à l’essai de trois mois, rendez-vous sur le site Web de Spotify.

Ce dernier accord pourrait permettre à Spotify de continuer à voir son nombre d’abonnés augmenter alors que la société ralentit ses embauches dans un contexte d’inquiétude économique. Le nombre d’abonnés est passé de 182 millions au premier trimestre à 188 millions au deuxième trimestre. Le nombre total d’utilisateurs de la plateforme est passé de 422 millions au premier trimestre à 433 millions.