Le nouvel iPad d’entrée de gamme et la dernière génération de l’iPad Pro attendus en octobre

Inévitablement, nous aurons les nouveaux iPad plus tôt que tard. Avec eux, nous pouvons nous attendre à une pléthore de nouvelles fonctionnalités sur l’iPad Pro et à une refonte totale de l’iPad d’entrée de gamme. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.

Il semble maintenant que nous pourrions recevoir les nouveaux iPad un peu plus tôt que prévu. En début de semaine, MacRumours a publié un article sur une fuite provenant d’un informateur coréen. Selon cet article, les utilisateurs peuvent s’attendre au lancement du nouvel iPad Pro et de la dernière génération d’iPad d’entrée de gamme en octobre .

Nous savons déjà, grâce à Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On , qu’ Apple organisera deux événements cet automne . Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur la date du deuxième événement, il y a fort à parier, étant donné la tendance générale d’Apple concernant le calendrier de ses événements, que ce sera quelque part entre la fin octobre et le début ou la mi-novembre.