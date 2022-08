Android 13 apportera des modifications à la boîte de recherche du Pixel Launcher

by

by

Selon 9to5Google, avec l’arrivée d’Android 13, le champ de recherche en bas de l’écran d’accueil des Pixel et le champ de recherche en haut du tiroir d’applications auront tous deux les mêmes capacités vous permettant de rechercher des sites Web, des applications, des raccourcis d’applications et des contacts depuis l’un ou l’autre.

Si aucun résultat n’est trouvé, vous obtiendrez des liens pour effectuer des recherches sur YouTube, Google Maps et le Google Play Store en plus de la recherche Google et des paramètres.

Google étant toujours en train de gérer le programme bêta d’Android 13, il teste différentes options. Dans un test, lorsqu’un utilisateur de Pixel ouvre le tiroir d’applications et tape dans le champ de recherche en haut de l’écran le nom d’une application qui n’est pas installée sur son smartphone, il obtient des résultats du Google Play Store qui incluent le nom du développeur et la note de l’application sous l’intitulé « De cet appareil ».

En cliquant sur l’un des résultats affichés, vous accédez à la liste de l’application en question dans le Play Store.

Google recueille les commentaires des utilisateurs de Pixel sur cette nouvelle fonctionnalité depuis l’application Google Opinion Rewards. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit en fait d’une excellente application qui vous permet d’obtenir de petites quantités de crédit sur le Google Play Store chaque fois que l’on vous demande votre avis sur un sujet donné.

Google souhaite avoir une rétroaction

Cette application a demandé aux utilisateurs de Pixel s’ils avaient « recherché du contenu sur l’appareil dans [la] boîte de recherche sur l’écran d’accueil de Pixel ». Elle demande également quel était l’objectif de l’utilisateur lorsqu’il a utilisé cette boîte de recherche pour trouver du contenu sur l’appareil.

Google souhaite également savoir dans quelle mesure les utilisateurs de Pixel se sentent à l’aise ou non après avoir vu les résultats du Web et des applications dans une seule boîte. Les réponses pré-affichées vont de très inconfortable à très confortable. L’entreprise utilisera ces informations pour améliorer les capacités de la boîte de recherche en bas de l’écran d’accueil Pixel et en haut du Pixel Launcher d’ici à ce que la version finale d’Android 13 soit prête à être publiée.