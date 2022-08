Google Cloud et Workspace prendront en charge le SSO à partir de fournisseurs d’identité tiers

Sur le blog Cloud de la société , Matthew Soldo, chef de produit Google Workspace Identity, explique que les entreprises se retrouvent souvent avec plusieurs fournisseurs d’identité, ce qui peut être dû à des fusions, des acquisitions ou simplement à une variété de stratégies informatiques. Soldo espère que l’ajout de la prise en charge de plusieurs fournisseurs d’identité permettra aux entreprises et aux employés d’accéder à Google Cloud sans avoir à effectuer de longues migrations , qui se traduisent souvent par des transitions et des problèmes complexes.

Google a annoncé que ses comptes Cloud et Workspace prendront désormais en charge l’authentification unique (SSO) à partir de fournisseurs d’identité tiers , ce qui constitue un renforcement de la sécurité. L’entreprise espère que cette mesure permettra aux clients « d’accéder plus facilement aux services de Google en utilisant leurs systèmes d’identité existants ».