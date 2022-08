Des concepts étonnants envisagent l’iPhone 14 Pro fonctionnant sous iOS 16

La série d’iPhone 14 ne sera peut-être pas une mise à niveau révolutionnaire par rapport à l’iPhone 13, mais il est fort probable que les modèles Pro présentent un nouveau design en façade et une caméra principale de 48 mégapixels. Si l’on ajoute à cela les changements qui seront apparemment introduits avec la version finale d’iOS 16, tels qu’un mode « Always-on Display » et peut-être un indicateur de batterie, il est difficile de ne pas s’enthousiasmer pour les prochains smartphones haut de gamme d’Apple.

Apple pourrait annoncer les smartphones le 6 septembre, ce qui suggère que nous n’avons pas attendre très longtemps pour voir la nouvelle génération. Pour rendre l’attente plus facile, le graphiste @AR72014 a posté sur Twitter quelques images de l’iPhone 14 Pro dans la couleur Midnight, comme le souligne 9to5Mac.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des images conceptuelles de l’iPhone 14 Pro et nous avons également vu des modèles factices représentant les modèles Pro par le passé, mais ce qui est nouveau dans ces images, c’est qu’elles envisagent l’iPhone 14 Pro exécutant la dernière version du système d’exploitation de smartphone d’Apple, iOS 16, et illustrent ce que les nouvelles fonctionnalités, telles que l’écran de verrouillage audio, pourraient ressembler.

La première chose qui attire l’attention est bien sûr les découpes en forme de pilule et de poinçon qui remplaceront l’encoche qui loge actuellement les composants dédiés à la technologie Face ID et la caméra frontale. Ces images ne montrent que l’avant du smartphone, donc ce que nous ne voyons pas ici, c’est le plus grand capteur de 48 mégapixels et le bloc de caméra plus volumineux.

Une attention particulière a été accordée aux fonctionnalités logicielles dont la rumeur fait état, comme le Always-on Display, qui vous permettra d’afficher des informations en un coup d’œil, comme la date, l’heure et les notifications, sans avoir besoin de déverrouiller le smartphone.

Des nouveautés logicielles, dont le mode Always-on Display

Apple a également remanié l’écran de verrouillage et celui-ci comprendra des widgets actualisés en temps réel qui vous permettront, par exemple, d’accéder aux commandes de lecture, ce que l’on peut également voir sur les images conceptuelles.

Le nouveau design en façade et la caméra principale à plus haute résolution seront apparemment exclusifs à l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et à l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Les autres changements annoncés pour les modèles Pro comprennent un nouveau chipset, une mémoire vive plus rapide et des prix plus élevés. Reste à savoir si ces changements suffiront à faire de l’iPhone 14 Pro le meilleur smartphone de 2022.

L’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces seront supposés être des mises à niveau incrémentales par rapport à leurs homologues de 2021, mais pourraient offrir une caméra frontale améliorée et plus de RAM de base.