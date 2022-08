Xiaomi va annoncer le MIX Fold 2 un jour après le Galaxy Z Fold 4

Alors que les fans de technologie pliable attendent avec impatience les sorties officielles du Galaxy Z Fold 4 et du Z Flip 4 le 10 août, il semble que le lancement du très attendu Xiaomi MIX Fold 2 pourrait arriver le jour suivant.

En effet, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé qu’il prononcera son discours annuel, « Reflecting on life’s highs and lows », ce jeudi 11 août. Lors de cet événement, la société a déclaré qu’elle présentera le Xiaomi MIX Fold 2, successeur de son smartphone pliable de l’année dernière. En outre, l’entreprise présentera la Xiaomi Pad 5 Pro 12,4 pouces et les Xiaomi Buds 4 Pro.

Bien que Xiaomi soit restée relativement silencieuse sur le MIX Fold 2, il est logique que la société se prépare à son lancement, étant donné que cela fait bien plus d’un an que le Mix Fold a fait ses débuts. L’image de teasing montre le smartphone en couleur dorée et sa charnière. Xiaomi a déclaré que le MIX Fold 2 « percera le dernier kilomètre de l’écran pliable et fera des changements ».

Xiaomi aura donc beaucoup à révéler, car les détails sur le smartphone sont encore relativement rares. Il y a une poignée de fuites et de rumeurs qui l’entourent — comme son écran interne pliable 2K, sa vitesse de charge de 67 watts et l’utilisation d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

Le smartphone serait doté d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, d’un système OIS, d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels et d’un téléobjectif 2x. Le teaser montre la marque Leica. En outre, le smartphone utiliserait la puce Surge C1 pour la recharge.

Xiaomi Pad 5 Pro et Buds 4 Pro

L’inconvénient majeur du MIX Fold 2 est qu’il ne sera disponible qu’en Chine. Alors que certaines personnes d’autres régions ont demandé à Xiaomi de lancer le MIX Fold 2 à l’échelle mondiale, il semble tout à fait improbable que la société nous surprenne avec un lancement mondial. Reste à savoir si cela aura un impact sur le futur Galaxy Z Fold 4 de Samsung.

La Xiaomi Mi Pad 5 Pro de 12,4 pouces a une plus grande taille d’écran, et montre une caméra de 50 mégapixels ainsi qu’une caméra secondaire. Nous pouvons nous attendre à une plus grande batterie, mais il n’est pas clair si elle est alimentée par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Enfin, les Xiaomi Buds 4 Pro, successeurs des Buds 3 Pro de l’année dernière, présentent un design intra-auriculaire et sont livrés dans une couleur dorée avec un étui assorti. La société a confirmé la prise en charge de la réduction dynamique intelligente du bruit de 48 dB et de l’audio spatial indépendant de l’intérieur vers l’extérieur pour vous offrir une expérience d’écoute musicale « rafraîchissante ».