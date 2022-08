La dernière version bêta d’iOS 16 ramène l’indicateur de la batterie

L’autonomie de la batterie est l’une des caractéristiques les plus importantes d’un smartphone, tout comme la possibilité de voir rapidement le niveau de charge restant. Si de vagues indicateurs de batterie peuvent donner aux utilisateurs une idée approximative du niveau de charge de leur appareil, ils ne sont pas très utiles lorsqu’il s’agit de savoir exactement où vous en êtes et si vous devez recharger votre appareil avant de partir pour la journée.

C’est là que les icônes de batterie avec pourcentage entrent en jeu : ces indicateurs indiquent exactement le niveau de charge restant, en précisant que l’icône à moitié remplie correspond, par exemple, à 39 % de charge restante et non à 50 %.

L’encoche sur les iPhone a changé certaines choses à jamais. Elle a changé l’apparence des iPhone. Elle a changé la façon dont nous déverrouillons nos smartphones. Mais, elle a également supprimé l’une des fonctionnalités assez banales, mais essentielles au quotidien. Il s’agit évidemment de l’indicateur du pourcentage de la batterie, qui était affiché dans la barre d’état de l’iPhone. Eh bien, deviner quoi ? Il fait son retour dans la version bêta 5 d’iOS 16.

La dernière version bêta d’iOS 16 ajoute la possibilité d’afficher le pourcentage de la batterie dans la barre d’état, dans l’icône de la batterie. Pour référence, la fonctionnalité a été absente de tous les iPhone avec Face ID parce que la présence de l’encoche ne donnait pas à Apple assez d’espace pour ajouter le pourcentage de la batterie — jusqu’à iOS 16 bêta 5. Pour rappel, iOS 15 et les versions précédentes utilisaient une icône de batterie pour afficher le niveau de la batterie. Comme iOS 15 est toujours la version stable actuelle d’iOS, la plupart des gens l’utilisent. Et elle n’affiche pas clairement le pourcentage de batterie restant sur votre iPhone.

iOS 16 Beta 5’s battery percentage feature works on wide-notched iPhone 12 as well. And it is not limited to the narrower-notched iPhone 13 pic.twitter.com/XF5BNV4tX0

—Prakhar Khanna (@Parkyprakhar) August 8, 2022