WhatsApp ajoute 3 nouvelles fonctionnalités de confidentialité

Au cours des dernières semaines, nous avons vu des rapports de WhatsApp développant une myriade de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Et aujourd’hui, le géant de la messagerie appartenant à Meta a annoncé 3 de ces fonctionnalités de confidentialité qui commenceront à être déployées pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir. Il s’agit notamment de la possibilité de quitter silencieusement les groupes, de bloquer la capture d’écran pour les photos View Once dans WhatsApp et de masquer le statut en ligne des contacts de votre choix.

Dans un communiqué de presse officiel, WhatsApp déclare qu’elle « introduit de nouvelles couches de protection qui permettent aux utilisateurs de parler librement et d’avoir des conversations privées ». La société a donné la priorité à la fonctionnalité susmentionnée en se basant sur une étude indépendante sur la vie privée, qui a conclu que près de 47 % sont à l’aise pour parler de manière honnête et non filtrée dans un espace sûr et privé.

En outre, environ 51 % des utilisateurs souhaitent garder leur statut en ligne caché, tandis que 91 % d’entre eux préfèrent utiliser les fonctions de blocage s’ils sont informés à leur sujet. Ceci étant dit, voici un aperçu de chacune des nouvelles fonctionnalités.

Outre la possibilité existante de masquer votre statut « Dernière vue » dans WhatsApp, l’application de messagerie vous permet désormais d’apparaître hors ligne (ou de masquer votre statut en ligne) en toute simplicité. Une fois cette fonction activée, les autres utilisateurs ne verront plus l’étiquette « En ligne » sous votre nom/numéro de téléphone dans les discussions, même si vous êtes en ligne et que vous utilisez WhatsApp activement.

Lorsque la fonction sera activée, vous devrez vous rendre dans « Paramètres > Compte > Confidentialité > Dernière vue ». Vous y trouverez la nouvelle option « Qui peut voir quand je suis en ligne ».

Quitter une conversation en toute discrétion

Vous êtes ennuyé par le bavardage constant et les messages de bonjour dans les discussions de groupe en famille ? Eh bien, vous pouvez maintenant quitter le groupe de discussion sans avertir tous les utilisateurs qui s’y trouvent de votre décision. « Désormais, au lieu de notifier le groupe entier lorsque vous quittez, seuls les administrateurs seront notifiés », déclare le géant de la messagerie dans son communiqué de presse. Il s’agit d’une fonctionnalité de confidentialité importante pour les utilisateurs de WhatsApp.

Enfin, WhatsApp introduit une fonctionnalité qui aurait dû être présente dès le premier jour pour les photos et vidéos « Vu une fois ». La société empêchera désormais les utilisateurs de faire des captures d’écran des photos et vidéos éphémères envoyées dans les conversations. Les photos « Vu une fois » sont censées être éphémères, et l’entreprise le comprend maintenant, ce qui est une bonne chose. Cette fonctionnalité est en cours de test et sera bientôt déployée.

Donc oui, dans les prochains mois, Meta va renforcer les fonctions de confidentialité de WhatsApp pour offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle de leur présence en ligne.